Igreja evangélica faz tatuagem em fiéis e é detonada: "Fim dos tempos"

Uma igreja evangélica decidiu “eternizar” a missão religiosa de uma forma inesperada: por meio de tatuagens. Nas redes sociais, o pastor da instituição religiosa conhecida como Reino, publicou um vídeo mostrando a fila de fiéis para fazer a tatuagem, em Balneário Camboriú.

A tatuagem desenhada é a passagem bíblica de MT 24:14, que está escrito: “E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim”.

Veja o vídeo:

“Eu detesto tatuagem. Nunca gostei, é abominação. Coloquei uma porque eu senti no meu espírito que Deus queria que eu tivesse um mim um memorial da missão que ele me deu. Que corresse onde corre o meu sangue. Eu não gosto de tatuagem, mas eu sou livre para ter uma, e religião nenhuma no mundo vai falar para mim o que eu faço ou não faço no meu corpo”, disse o pastor Eduardo Reis.

Ação foi criticada por fieis

Fiéis explicaram que o motivo de fazer a tatuagem está ligada à intenção de “lembrar o propósito de saber que Deus entregou para nós. Que ele entregou que pregou o reino”, disse. “Acho que é muito mais que uma marca no nosso corpo, é algo que vai expressar todos os dias das nossas vidas”, afirmou outra.

Nos comentários, pessoas elogiaram a ação. Por outro lado, a atitude da igreja não foi bem recebida por diversos seguidores.

“Precisou tatuar para lembrar de Jesus? Que bíblia vocês estão lendo?”, disse uma seguidora. “Se uma igreja consegue convencer as pessoas a fazerem tatuagem, fico só imaginando o que o anticristo pode fazer com esse povo. Minha circuncisão já foi feita, mas em meu coração e na alma”, completou outra.

O que disse o pastor?

O pastor Eduardo Reis explicou em um vídeo nas redes sociais que o que os seguidores fazem não faz diferença nenhuma para Deus, e que não tem nenhuma passagem que impede de fazer tatuagem.

“Se fizesse diferença para Ele, teria escrito: ‘Não faça uma tatuagem’.Tá escrito na bíblia isso? Então Ele está se lixando para isso. O corpo para nada se aproveita. Ontem, um monte de gente disse que queria fazer [a tatuagem]. Trouxemos um tatuador e foi tatuar o povo. Mandei colocar na internet que é para eles serem livres logo. Veio um monte de gente esbravejando, espumando, um monte de pitbull. Eu sou livre para fazer o que eu quiser”, disse ele.