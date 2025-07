Homem é atropelado por trem após se desequilibrar e cair no trilho

Homem caiu caiu na via no momento em que um vagão deixava a estação - Foto: Marcelo Camargo/Governo de SP

Um homem foi atropelado por um trem na última sexta-feira, 11, após se desequilibrar e cair no trilho da Estação Engenheiro Cardoso, na Linha 8-Diamante, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha, a vítima perdeu o equilíbrio enquanto caminhava pela plataforma, logo após desembarcar de um dos trens.

O homem, ainda não identificado, caiu na via no momento em que um vagão deixava a estação. A empresa informou que equipes de atendimento e segurança agiram rapidamente para prestar os primeiros socorros. Os funcionários também acionaram o Samu (Serviço Móvel de Urgência) para encaminhar a vítima ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o passageiro foi levado ao Pronto Socorro Central de Itapevi. “A perícia técnica foi requisitada e o caso registrado como queda acidental pela Delegacia de Itapevi”, informou a secretaria.