"Não me apontem os dedos" diz mulher que revelou traição em vídeo

Mulher revela traição em vídeo para toda família - Foto: Reprodução

Uma mulher, Natália Knak, viralizou ao revelar a traição do marido de uma forma surpreendente, ela reuniu a família toda do interior do Rio Grande do Sul em uma espécie de “chá revelação”. Ela veio a público novamente falar sobre o assunto, afirmando não existir nenhuma possibilidade do casal reatar.

Durante seu pronunciamento ela ainda disse que a família do ex-marido sabia da traição, pedindo apoio aos internautas, “só quem foi traído sabe como é confuso, humilhante e devastador”.

“A família dele sabia (sobre traições). Eu não. Por isso, quero deixar claro: não vamos voltar. Não depois de tudo que foi feito, escondido e sustentado por tanto tempo. Peço apoio, não julgamentos. Palavras que acolham, não dedos apontados”, disse ela.

Entenda o evento

A mulher reuniu a família toda para anunciar, e, na gravação é visível a animação das pessoas, uma mulher até cogita a chegada de um bebê do casal. Até Natália começar a expor as traições do marido, inclusive um filho com outra mulher, com quem, de acordo com Natalia, ele vivia um relacionamento de cerca de um ano.

A mulher ainda confronta o marido, porém ele não reage, seguindo calado sem negar os fatos apresentados. Além disso, ela confronta a sogra, que a chamou de “feia e bagunceira”, durante troca de mensagens com o marido, as quais ela teve acesso.

Além disso, a mulher imprimiu e expôs as mensagens que viu no celular do marido, além de fotos dele com a amante, as espalhando pelo chão da casa onde a família estava reunida. Veja o vídeo: