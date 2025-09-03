Menu
ENTRETENIMENTO
DEU RUIM!

Pode vestido branco em casamento? Influenciadora é expulsa após polêmica

A moça foi convidada a se retirar do local da cerimônia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 10:36 h | Atualizada em 03/09/2025 - 10:59
A famosa causou um climão no evento
A famosa causou um climão no evento

A influenciadora Malévola deu o que falar nas redes sociais após surgir usando um vestido branco em uma cerimônia de casamento, nesta terça-feira, 2. Participante do reality show ‘Rancho do Maia’, organizado pelo influenciador Carlinhos Maia, a moça foi convidada a se retirar do local da cerimônia.

O pedido foi feito pelo próprio dono do projeto, que a pegou pelo braço e levou para trocar de roupa. “Psiu, vá tirar o [vestido] branco querida, só vem uma noiva hoje, venha!”, disparou ele.

“Eu não tenho outro para mim, amore”, explicou a moça. “Venha, você vai usar outro vestido. Aqui você é minha filha, venha e volte linda”, afirmou ele, a entregando para a produção do evento.

“Corre aqui! Ó, Malévola só tem esse vestido arrumado. Vê com quem tem aqui. Ajuda, vai lá que vai dar certo”, completou o famoso, pedindo ajuda para conseguir outro vestido para a moça.

Minutos depois, Malévola retornou ao espaço usando um vestido preto e conseguiu assistir a cerimônia do casamento normalmente, sem ofuscar a noiva, que era a influenciadora Perlla de Cássia.

O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais.

Assista vídeo

x