Esposa elogia Amado Batista e dá dicas como escolher um homem

Esposa do cantorAmado Batista, de 74 anos, a ex-Miss Mato Grosso Calita Francielle, de 24, elogiou um “gesto romântico” do artista e aproveitou para dar uma dica de como “escolher bem” um homem.

“A importância em saber escolher bem o marido de vocês… dica! Eu sou muito friorenta, e ele nem tanto! Mas ele me cedeu o blazer dele. Tá vendo? Por isso que falo, saibam escolher o boy de vocês! Se fosse um ‘boy’ que não se importa com a namorada, não cederia! Mas o meu gatinho me cedeu”, elogiou Calita nas redes sociais.

Amado e Calita se casaram em março deste ano. Os dois assumiram a relação no final do ano passado. “A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quer ou se ela quiser, também”, disse ele, ao comentar a relação, duranta uma participação no The Noite.

Não parou de trabalhar

Calita Franciele revelou que segue trabalhando mesmo após se casar com o cantor. A modelo explicou como concilia a relação com o trabalho. “Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet, né? E isso, sinceramente, é libertador”, disse ela.

A jovem ainda afirmou que acompanha o artista em todos os shows dele pelo Brasil. “Felizmente, hoje eu trabalho de onde eu estiver, seja em cidades na qual Amado está tendo show, seja na fazenda maravilhosa, seja viajando. Inclusive, agora mesmo eu vou partir para o Mato Grosso”, explicou.

“Hoje em dia, cada dia que passa, eu fico mais surpresa com tantas oportunidades que têm surgido de trabalhar com a internet. Inclusive, algumas que a gente nem precisa aparecer, nem precisa trabalhar como influencer igual a mim. Cada dia que passa surgem mais oportunidades”, completou.

Traição?

Recentemente, surgiu um boato na web de que Amado teria traído Calita com uma amiga próxima dela. Entretanto, a informação foi desmentida pelo cantor e pela esposa através das redes sociais.

“Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícias da gente para passar para as pessoas”, disse ele.

“Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim”, completou o artista, que é 51 anos mais velho que a amada.