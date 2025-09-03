Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GESTO DE CARINHO

Esposa elogia Amado Batista e dá dicas como escolher um homem

Amado e Calita Francielle se casaram em março deste ano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/09/2025 - 9:01 h
Amado Batista e Calita Francielle
Amado Batista e Calita Francielle -

Esposa do cantorAmado Batista, de 74 anos, a ex-Miss Mato Grosso Calita Francielle, de 24, elogiou um “gesto romântico” do artista e aproveitou para dar uma dica de como “escolher bem” um homem.

“A importância em saber escolher bem o marido de vocês… dica! Eu sou muito friorenta, e ele nem tanto! Mas ele me cedeu o blazer dele. Tá vendo? Por isso que falo, saibam escolher o boy de vocês! Se fosse um ‘boy’ que não se importa com a namorada, não cederia! Mas o meu gatinho me cedeu”, elogiou Calita nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Amado e Calita se casaram em março deste ano. Os dois assumiram a relação no final do ano passado. “A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quer ou se ela quiser, também”, disse ele, ao comentar a relação, duranta uma participação no The Noite.

Leia Também:

Esposa de Amado Batista confessa que segue trabalhando após casar
Amado Batista se pronuncia sobre traição com amiga da noiva
Amado Batista traiu esposa com amiga, diz jornalista

Não parou de trabalhar

Calita Franciele revelou que segue trabalhando mesmo após se casar com o cantor. A modelo explicou como concilia a relação com o trabalho. “Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet, né? E isso, sinceramente, é libertador”, disse ela.

A jovem ainda afirmou que acompanha o artista em todos os shows dele pelo Brasil. “Felizmente, hoje eu trabalho de onde eu estiver, seja em cidades na qual Amado está tendo show, seja na fazenda maravilhosa, seja viajando. Inclusive, agora mesmo eu vou partir para o Mato Grosso”, explicou.

“Hoje em dia, cada dia que passa, eu fico mais surpresa com tantas oportunidades que têm surgido de trabalhar com a internet. Inclusive, algumas que a gente nem precisa aparecer, nem precisa trabalhar como influencer igual a mim. Cada dia que passa surgem mais oportunidades”, completou.

Traição?

Recentemente, surgiu um boato na web de que Amado teria traído Calita com uma amiga próxima dela. Entretanto, a informação foi desmentida pelo cantor e pela esposa através das redes sociais.

“Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícias da gente para passar para as pessoas”, disse ele.

“Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim”, completou o artista, que é 51 anos mais velho que a amada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amado Batista Calita Francielle

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Amado Batista e Calita Francielle
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Amado Batista e Calita Francielle
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Amado Batista e Calita Francielle
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Amado Batista e Calita Francielle
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x