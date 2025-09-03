Cauã Reymond tem cecê? Atriz de Vale Tudo abre o jogo

O ator foi acusado de feder nos bastidores da Globo - Foto: Reprodução | Instagram

O odor de Cauã Reymond voltou a ser pauta nas redes sociais nesta semana. Convidada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, Alice Wegmann foi questionada sobre o mau cheiro do ator, que trabalha com ela na novela Vale Tudo, da TV Globo.

“Alice, o Cauã Reymond tem cecê?”, perguntou a humorista, pegando a famosa de surpresa. “Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá”, disparou ela, sem negar ou confirmar a declaração da apresentadora.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Mas ele estava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê…”, brincou Tatá. Alice seguiu dizendo que não sabia o que responder, o que foi rebatido pelo polígrafo presente no palco.

Se o Cauã Reymond realmente tinha cecê, eu espero que esses episódios recentes tenham feito ele reforçar o desodorante. Pq ninguém merece ficar marcado por ser fedido 😂 #LadyNight



pic.twitter.com/85Usg0Zlqv — Lucas Pasin (@lucaspasin) September 3, 2025

Por fim, a atriz Sheron Menezes se envolveu no assunto e afirmou que nunca sentiu um cheiro ruim vindo do famoso. “Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum”, disparou ela.

Início dos rumores

Os rumores em torno do odor das axilas do ator surgiram após vazarem boatos de uma briga entre ele e Bella Campos, intérprete da vilã Maria de Fátima, seu par romântico na trama.

Na época, o colunista Leo Dias relatou que Bella Campos teria se queixado do mau cheiro do artista em uma gravação da novela das nove. Na ocasião, Cauã teria respondido que o odor era de “masculinidade” e não de cecê.

A informação não foi negada e nem confirmada por nenhum dos dois famosos envolvidos na confusão. Em outro episódio, Cauã também teria brigado com Humberto Carrão, após se incomodar com o toque do rapaz em seu corpo durante a conversa.