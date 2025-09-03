Menu
CONTOU TUDO!

Cauã Reymond tem cecê? Atriz de Vale Tudo abre o jogo

O ator foi acusado de possuir mau odor nas axilas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 10:13 h
O ator foi acusado de feder nos bastidores da Globo
O ator foi acusado de feder nos bastidores da Globo

O odor de Cauã Reymond voltou a ser pauta nas redes sociais nesta semana. Convidada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, Alice Wegmann foi questionada sobre o mau cheiro do ator, que trabalha com ela na novela Vale Tudo, da TV Globo.

“Alice, o Cauã Reymond tem cecê?”, perguntou a humorista, pegando a famosa de surpresa. “Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá”, disparou ela, sem negar ou confirmar a declaração da apresentadora.

“Mas ele estava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê…”, brincou Tatá. Alice seguiu dizendo que não sabia o que responder, o que foi rebatido pelo polígrafo presente no palco.

Por fim, a atriz Sheron Menezes se envolveu no assunto e afirmou que nunca sentiu um cheiro ruim vindo do famoso. “Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum”, disparou ela.

Início dos rumores

Os rumores em torno do odor das axilas do ator surgiram após vazarem boatos de uma briga entre ele e Bella Campos, intérprete da vilã Maria de Fátima, seu par romântico na trama.

Na época, o colunista Leo Dias relatou que Bella Campos teria se queixado do mau cheiro do artista em uma gravação da novela das nove. Na ocasião, Cauã teria respondido que o odor era de “masculinidade” e não de cecê.

A informação não foi negada e nem confirmada por nenhum dos dois famosos envolvidos na confusão. Em outro episódio, Cauã também teria brigado com Humberto Carrão, após se incomodar com o toque do rapaz em seu corpo durante a conversa.

