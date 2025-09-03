Gominho se desespera após furto de presente que ganhou de Preta Gil

Gominho - Foto: Reprodução | TV Globo

bO influenciador digital Gominho fez um desabafo nas redes sociais recentemente sobre o furto de um presente dado por sua amiga Preta Gil. No X (antigo Twitter), ele revelou como se sentiu diante da perda de um óculos de marca Gucci que havia sido dado pela cantora há três anos.

A publicação também abordou temas mais profundos, já que a artista faleceu pouco mais de um mês, após perder uma batalha contra o câncer.

“Quem pegou meu óculos da Gucci que a Preta me deu 3 anos atrás, hoje no samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e, na vida, a gente é o que a gente faz!”, disparou Gominho.

Perda de peso

Desde o ano passado, o famoso já eliminou 60 kg. Gominho comentou sobre o assunto com a jornalista Anna Luiza Santiago, do O Globo.

“Eu comecei esse processo quando saiu o segundo resultado da Preta (Gil), que o câncer tinha voltado. Eu estava com 150 quilos, dor no joelho, dor no estômago e muito cansado. Não existe eu querer cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim. Esse foi o primeiro estalo que me deu. Eu tinha que estar bem para cuidar dela, cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e toda uma cadeia de gente que depende de mim”, contou.

Além disso, o influenciador digital comentou a decisão sobre a cirurgia plástica.

“Eu comecei a treinar todo dia. Mudei minha alimentação, mas continuo comendo bem. Faço uma dieta mais ou menos como a mediterrânea: não como glúten, fritura, açúcar, não bebo refrigerante. A maturidade me trouxe esse entendimento do corpo como templo. Como eu perdi muito peso, estou com muita pele que não vai sair só na malhação. Talvez eu tire o Natal e o Réveillon para me recuperar dessa cirurgia. Estou entendendo a minha agenda ainda, mas acho que vai rolar”, finalizou.