Gominho se desespera após furto de presente que ganhou de Preta Gil
Gominho fez um desabafo nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
bO influenciador digital Gominho fez um desabafo nas redes sociais recentemente sobre o furto de um presente dado por sua amiga Preta Gil. No X (antigo Twitter), ele revelou como se sentiu diante da perda de um óculos de marca Gucci que havia sido dado pela cantora há três anos.
A publicação também abordou temas mais profundos, já que a artista faleceu pouco mais de um mês, após perder uma batalha contra o câncer.
“Quem pegou meu óculos da Gucci que a Preta me deu 3 anos atrás, hoje no samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e, na vida, a gente é o que a gente faz!”, disparou Gominho.
Perda de peso
Desde o ano passado, o famoso já eliminou 60 kg. Gominho comentou sobre o assunto com a jornalista Anna Luiza Santiago, do O Globo.
“Eu comecei esse processo quando saiu o segundo resultado da Preta (Gil), que o câncer tinha voltado. Eu estava com 150 quilos, dor no joelho, dor no estômago e muito cansado. Não existe eu querer cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim. Esse foi o primeiro estalo que me deu. Eu tinha que estar bem para cuidar dela, cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e toda uma cadeia de gente que depende de mim”, contou.
Além disso, o influenciador digital comentou a decisão sobre a cirurgia plástica.
“Eu comecei a treinar todo dia. Mudei minha alimentação, mas continuo comendo bem. Faço uma dieta mais ou menos como a mediterrânea: não como glúten, fritura, açúcar, não bebo refrigerante. A maturidade me trouxe esse entendimento do corpo como templo. Como eu perdi muito peso, estou com muita pele que não vai sair só na malhação. Talvez eu tire o Natal e o Réveillon para me recuperar dessa cirurgia. Estou entendendo a minha agenda ainda, mas acho que vai rolar”, finalizou.
