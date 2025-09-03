Viih Tube faz revelação chocante sobre sexo pós-parto: “Vergonha”

Viih Tube - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBBViih Tube revelou uma das mudanças mais impactantes no seu corpo após o parto: ela contou que perdeu a libido. A influenciadora, que é mãe de Lua e Ravi, de 2 anos e 5 meses, respectivamente, frutos da relação com Eliezer, falou sobre as mudanças no corpo, puerpério, hormônios e maternidade em uma interação com os seus seguidores no Instagram.

“Muitas mulheres sentem isso e não falam por vergonha! É muito verdade! Como pode? O bebê sai e qualquer vontade existente vai embora junto. Temos que falar mais sobre isso”, disse.

Segundo Viih Tube, a falta de vontade de ter relações sexuais também foi agravada pelo período em que o filho ficou internado por questões de saúde, logo após o nascimento. “Eu não tinha vontade de nada, zero menos um. Eu ficava até mal com isso, porque já tinha passado um tempo e minha vontade não voltava. Tem a questão hormonal, existem vários fatores nesse momento”, finalizou.

Filhos de Viih Tube são diagnosticados com vírus

Viih Tube usou suas redes sociais para desabafar sobre o diagnóstico recebido por ela e pelos filhos, Lua e Ravi. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre seu estado de saúde.

“Gente, e eu, a Lua e Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca? Ontem e hoje estou acabada, me recuperando!”, escreveu ela, confessando que se sentiu desconfortável por causa da doença.

A ex-BBB ainda confessou que precisou desmarcar todos os compromissos do dia para se recuperar. “Já estou me sentindo um pouco melhor. Tive que desmarcar tudo do dia porque, senão, não vou recuperar”, disse, sem dar muitos detalhes sobre o estado de saúde das crianças.

O que é o vírus mão-pé-boca?

Comum em crianças, o vírus mão-pé-boca é causado pelo Coxsackie, responsável por causar febre alta, mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia, dificuldade para engolir e muita salivação, erupção de pequenas bolhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés e manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações na boca, amígdalas e faringe.

A doença pode ser transmitida através das vias fecal/oral, com o contato direto entre as pessoas contaminadas ou com as fezes, saliva e outras secreções delas. Além de alimentos e de objetos contaminados pelo vírus.

A prevenção é feita através de higienização das mãos com frequência, limpeza de superfícies e objetos, não compartilhamento de objetos pessoais e repouso total durante o período de contágio, que dura de 7 a 10 dias.