Passeio na Espanha esquenta rumores de romance entre Virginia e Vini Jr

Artistas estão sobre suspeitas de um possível relacionamento - Foto: Reprodução| Redes sociais

Após novas suspeitas de um possível relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vini Jr., os dois foram vistos aproveitando o mesmo iate na Espanha, o que intensificou os comentários nas redes sociais sobre um possível romance.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, ambos estão curtindo as férias no litoral espanhol. Os dois foram flagrados por meio de publicações feitas em suas redes sociais, onde a influenciadora compartilhou, em seu Instagram, registros de um passeio na embarcação.

O portal ainda teve acesso a informações dos "amigos próximos" do jogador do Real Madrid, que notaram semelhanças entre as postagens dos dois.

Em uma das fotos, Vini Jr. aparece sorridente ao lado de um rapaz parecido com Hebert Gomes, amigo de Virgínia, que também está na mesma viagem com ela.

Vale destacar que Virgínia desabafou recentemente em suas redes sociais após ser vista em um suposto jantar romântico com o jogador. Em seu pronunciamento, ela negou os rumores e afirmou que estava acompanhada da influenciadora Lorainy Araújo.