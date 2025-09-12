Virginia Fonseca irrita esposa de cantor com atitude ousada

Virginia foi criticada pela esposa do rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca conquistou a inimizade de mais uma esposa de famoso. Após incomodar Bruna Biancardi por ligar para Neymar de madrugada, a influenciadora digital irritou Andressa Suita, mulher de Gusttavo Lima, por um motivo parecido.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, durante o programa Melhor da Tarde, a ex-mulher de Zé Felipe teria mandado mensagens via WhatsApp para Gusttavo Lima, expondo seu interesse em comprar o jatinho do cantor.

Apesar de inofensiva, a atitude incomodou a primeira dama do sertanejo, que afirmou que o caso deveria ter sido tratado entre Gustavo e Leonardo ou Zé Felipe, que ainda era casado com a moça na época, pois os três são amigos próximos.

Entretanto, a confusão não seguiu em frente e o “embaixador” ignorou as mensagens enviadas por Virginia, que não segue Andressa Suita nas redes sociais.

Virginia debochou de Biancardi

Vale lembrar que Virginia Fonseca se pronunciou sobre o caso de Neymar e Bruna Biancardi. Em entrevista ao Portal de LeoDias, a influenciadora afirmou que sempre teve o costume de resolver suas questões pela madrugada e não achou que fosse incomodar.

“Sempre fiz [ligações sobre trabalho de madrugada], mas peço desculpa se não gostou. Faz parte”, disse ela em um tom de deboche, deixando claro que não viu nada demais em sua atitude, mas preferiu se desculpar.