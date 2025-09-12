Menu
ENTRETENIMENTO
SAIBA A VERDADE

Renato Aragão está no asilo? Filha do famoso rompe o silêncio

Boatos sobre internação de Renato Aragão viralizaram nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/09/2025 - 8:46 h
Renato Aragão e Lívian Aragão
Renato Aragão e Lívian Aragão -

A atriz Lívian Aragão rompeu o silêncio após passar a repercutir boatos de que o seu pai, o humoristaRenato Aragão, de 90 anos, estaria internado em um asilo. Ela afirmou que se trata de uma notícia falsa.

Lívian classificou o boato como “fake news e uma mentira absurda”. “Eu acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais”, iniciou.

A jovem afirmou que Renato está na casa dele, ao lado da família e segue proativo no trabalho. “Deixando claro que não falta por aí gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês”, disse.

A filha do artista disse que ele está imerso em novos projetos “que em breve vocês verão, mas, claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família”.

Lívian Aragão disse receber ataques nas redes sociais por causa desse tipo de mentira. “Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto”, disse.

Ela finalizou: “Esses vídeos servem para gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros”.

Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Tags:

celebridades famosos Lívian Aragão Renato Aragão

