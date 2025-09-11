Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
SURPREENDEU

Ator da Globo compartilha vídeo inusitado celebrando condenação de Bolsonaro

Tuca Andrada publicou dança de cueca e ironizou o ex-presidente nas redes sociais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/09/2025 - 20:30 h
Tuca Andrada é crítico assumido de Bolsonaro
-

O ator Tuca Andrada, de 60 anos, causou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao celebrar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com um vídeo ousado.

Nas imagens, o galã aparece usando apenas cueca branca e camiseta, que levanta para exibir o físico, enquanto dança e ironiza o político.

O post rapidamente recebeu apoio de seguidores e comentários divertidos. “Melhor comemoração.. Que toda a família seja presa para termos mais vídeos assim”, escreveu um seguidor. Outra admiradora brincou: “Amanhã quando sair a sentença faz outro vídeo... A ocasião merece”.

Maíra Cardi diz que filha de 6 anos toma banho com o padrasto; entenda
A dieta curiosa de Mariah Carey: dois ingredientes e só alimentos roxos
Artistas celebram condenação de Bolsonaro nas redes sociais

Em outra publicação, Tuca ainda dedicou: “A todos os bolsobostinhes com carinho”, mostrando os dedos do meio para e entoando uma música parecida com a vinheta dos plantões da Globo.

Tuca Andrada é crítico assumido de Bolsonaro e tem uma carreira longa na TV, com estreia na Globo em Que Rei Sou Eu? (1989) e participações em novelas como Rainha da Sucata (1990), Porto dos Milagres (2001), Da Cor do Pecado (2004), Amor de Mãe (2019) e Guerreiros do Sol (2025).

O ator também passou por produções da Record, como Os Mutantes (2008) e Poder Paralelo (2009).

STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu nesta quarta-feira, 11, o seu voto e garantiu a maioria necessária para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos cinco crimes apontados na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O placar parcial está em 3 a 1: além de Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes — relator do caso — e Flávio Dino votaram pela condenação. O ministro Luiz Fux defendeu a absolvição total de Bolsonaro, enquanto o presidente da 1ª Turma, Cristiano Zanin, ainda apresenta seu voto.

De acordo com a ministra, Bolsonaro é culpado por:

  • Organização criminosa;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Além do ex-presidente, outros sete réus também foram condenados: o tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.

