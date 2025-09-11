Artistas celebram condenação de Bolsonaro nas redes sociais

Famosos se pronunciam sobre a condenação de Bolsonaro - Foto: Reprodução| Instagram

O ex-presidenteJair Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira, 11, após a formação da maioria pela turma do Supremo Tribunal Federal (STF).Nas redes sociais, muitos artistas e famosos se pronunciaram sobre a condenação.

Entre eles, o ator Bruno Gagliasso, que repostou em suas redes uma publicação comemorando a decisão. Além dele, a atriz Alice Wegmann se posicionou em seu perfil no Instagram, postando um vídeo antigo em que Bolsonaro afirma que “voto não é importante”, e escreveu: “Grande dia”.

A atriz, que atualmente atua no remake de Vale Tudo, não foi a única do elenco a se pronunciar. Manuela Dias também comentou sobre o julgamento nas redes sociais: “Uma diva”, comemorou.

Carol Castro também não ficou para trás e parabenizou a ministra: “Parabéns, Suprema! As mulheres do Brasil têm orgulho de você”. O ator Johnny Massaro comentou em uma postagem que exaltava a magistrada: “Emocionei”.