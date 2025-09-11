DECISÃO
O que aconteceu com Oruam? Justiça toma decisão sobre liberdade do rapper
Artista responde por sete crimes e nega acusações
Por Bianca Carneiro
A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quinta-feira, 11, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Os advogados pediam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, mas o tribunal decidiu manter o artista preso.
Oruam está detido desde 22 de julho, quando se entregou à polícia após a emissão de um mandado de prisão. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o policial civil Alexandre Alvez Ferraz.
Segundo a desembargadora Marcia Perrini Bodart, a prisão é necessária para “garantir a ordem pública e resguardar a paz social”.
Leia Também:
A denúncia do Ministério Público do Rio afirma que Oruam, acompanhado de Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e outros indivíduos ainda não identificados, teria lançado pedras de até 4,85 kg da varanda de sua casa, a uma altura de 4,5 metros, contra agentes que realizavam a apreensão de um adolescente procurado por tráfico e roubo. Um policial foi atingido nas costas e outro precisou se abrigar atrás da viatura.
O rapper também responde por outros crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes