O que aconteceu com Oruam? Justiça toma decisão sobre liberdade do rapper

Oruam está detido desde 22 de julho - Foto: Reprodução

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quinta-feira, 11, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Os advogados pediam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, mas o tribunal decidiu manter o artista preso.

Oruam está detido desde 22 de julho, quando se entregou à polícia após a emissão de um mandado de prisão. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o policial civil Alexandre Alvez Ferraz.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a desembargadora Marcia Perrini Bodart, a prisão é necessária para “garantir a ordem pública e resguardar a paz social”.

A denúncia do Ministério Público do Rio afirma que Oruam, acompanhado de Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e outros indivíduos ainda não identificados, teria lançado pedras de até 4,85 kg da varanda de sua casa, a uma altura de 4,5 metros, contra agentes que realizavam a apreensão de um adolescente procurado por tráfico e roubo. Um policial foi atingido nas costas e outro precisou se abrigar atrás da viatura.

O rapper também responde por outros crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.