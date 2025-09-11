Blogueira denuncia agressão de funcionária do McDonald's em shopping na Bahia

Blogueira diz que foi agredida com um tapa no rosto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A blogueira Lay Santos, que tem 13 mil seguidores no Instagram, fez uma denúncia através das redes sociais. Ela afirmou que foi agredida durante uma confusão com uma funcionária do McDonald's do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 130km de Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 9.

A mulher contou que fez o pedido pelo aplicativo e foi ao local retirar a compra, mas foi mal atendida na bancada. “Eu dei boa noite. Falei que retirei pela opção peça e retire. Minha ficha era 504 e já estavam chamando o 544. Aí ela [funcionária] disse: ‘Fale baixo’ e eu respondi: ‘Fale baixo você comigo, ridícula’. Depois disso, ela deu um tapa na minha cara”, disse a cliente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Um desabafo sobre o que aconteceu ontem… Fui agredida pela funcionária sem motivo algum e até agora estou tentando entender o que aconteceu. Não esperava passar por isso. Estou tentando lidar com tudo o que aconteceu”, desabafou a blogueira na legenda da publicação feita no Instagram.

Depois do ocorrido, a funcionária desmaiou e foi socorrida por colegas e a segurança do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão.

Após o ocorrido, ambas foram para delegacia prestar depoimento.

O que diz a polícia

A Polícia Civil disse que dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) — documento que registra infrações penais de menor potencial ofensivo — foram lavrados na Central de Flagrantes (Cenflag/Feira de Santana) contra as duas mulheres. As envolvidas foram ouvidas e liberadas, ficando à disposição do Poder Judiciário.

O que diz o McDonald's

Por meio de nota enviada ao Portal A TARDE, o McDonald's informou que "está apurando o ocorrido e reforça que repudia veementemente qualquer forma de violência, prezando por seu compromisso inegociável com a construção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todos os seus colaboradores e clientes."