BEBÊ A BORDO

Mamãe do ano? Maya Massafera faz nova confissão sobre maternidade

A influenciadora contou detalhes sobre seu planos de ser mãe

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/09/2025 - 9:38 h
A famosa falou abertamente sobre o assunto

Maya Massafera voltou a falar sobre a possibilidade de ter filhos em breve. Após revelar que gostaria de implantar um útero para gerar seu primeiro herdeiro, a influenciadora voltou atrás e confessou que não está preparada para cuidar de outro ser humano neste momento.

“Por enquanto eu não pretendo ter filhos. Eu acho uma responsabilidade muito grande e eu quero aproveitar um pouco mais a vida sem filhos, sem essa responsabilidade”, explicou ela aos seguidores do Instagram.

A famosa ainda reforçou que seus cachorros já dão muito trabalho e ela prefere cuidar apenas deles no momento. “Eu já tenho dois cachorros, dá um trabalho, eu coloco eles em primeiro lugar, então imagino como filho o quanto deve ser mais responsabilidade, digamos assim”, disparou.

“Então no momento não, talvez no futuro sim, porque eu não quero ter essa responsabilidade em criar um ser humano por enquanto”, concluiu ela, deixando claro que não descarta a possibilidade daqui alguns anos.

O transplante de útero é seguro?

A fala de Maya sobre o transplante de útero causou uma série de debates sobre a segurança do procedimento cirúrgico. Em entrevista ao Portal A TARDE , a ginecologista e obstetra Marcia Novais ressaltou os riscos envolvidos nesse tipo de procedimento.

Leia Também:

Novo affair? Bruna Marquezine é vista com ex-namorado milionário de Jade Picon
Mart’nália chama atenção ao celebrar aniversário com bolo de órgão genital
Casada, Tatá Werneck beija cantor na boca para selar paz; confira

“Os riscos envolvidos numa cirurgia para um transplante de útero em uma paciente trans são grandes. Primeiro, porque a própria anatomia pélvica dos sexos é diferente”, disse ela, reforçando que a vascularização e os ligamentos também apresentam diferenças importantes.

“As chances reais de uma mulher trans conseguir engravidar com esse tipo de transplante não seriam impossíveis, mas seria algo para alguns anos à frente, com mais detalhamento e melhoria das técnicas cirúrgicas para uma irrigação uterina mais adequada, já que a placentação depende da nidação — ou seja, do acolhimento do embrião em um endométrio propício, que permita a fixação do embrião na cavidade uterina”, completou.

Maternidade Maya Massafera

x