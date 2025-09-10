Casada, Tatá Werneck beija cantor na boca para selar paz; confira

Tatá estava brigada com o famoso - Foto: Reprodução | Multishow

Tatá Werneck deu um fim à briga com o cantor Fiuk e resolveu selar a paz. A humorista convidou o artista para participar novamente de seu programa, o Lady Night, juntamente com a influenciadora Gkay e pediu desculpas publicamente aos dois.

Durante a atração, ela elogiou a postura do filho de Fábio Junior durante a participação dele, em 2021. “Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo [Gustavo] tinha partido. Estava muito nervosa. Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito”, iniciou.

Sincero, o ex-BBB afirmou que não guarda mágoas do ocorrido. “Não lembro de nada. Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes”, disparou.

“Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso.Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar. Se te desrespeitei, te peço desculpas”, concluiu Tatá, dando um abraço e um selinho na boca do rapaz.

Confira o momento: