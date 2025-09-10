OUSADOS
Foto polêmica de jogador com namorada viraliza e explicação surpreende
O atleta se tornou um dos assuntos mais comentados na mídia
Por Franciely Gomes
Jude Bellingham se tornou um dos assuntos maia comentados da mídia nesta semana. O jogador do Real Madrid foi flagrado em clima íntimo com sua namorada Ashlyn Castro, durante uma viagem pela Sardenha, na Itália.
Em um registro, que viralizou nas redes sociais, o casal aparece em uma posição sugestiva, onde a moça fica com o rosto grudado na virilha do atleta, enquanto ele segura a cabeça dela.
Leaked vacation pics of Bellingham and his Girlfriend on a beach pic.twitter.com/RaAOhTl30t— Dennyspeaksfootball🗣️ (@BwessWarrior) September 9, 2025
Alguns internautas chegaram a sugerir que a morena estava praticando sexo oral no companheiro. Entretanto, a informação foi desmentida por pessoas que estavam presentes no local.
Segundo informações divulgadas por fontes do Daily Star, Ashlyn estava apenas procurando um dos brincos que caíram no chão, enquanto Bellingham a ajudava, segurando seu cabelo para não atrapalhar a missão.
Eles estão juntos há alguns meses e oficializaram publicamente o relacionamento no início do ano, após a moça ser vista com o amado durante o jogo do Real Madrid, na Espanha.
