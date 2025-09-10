Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OUSADOS

Foto polêmica de jogador com namorada viraliza e explicação surpreende

O atleta se tornou um dos assuntos mais comentados na mídia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/09/2025 - 21:22 h
O atleta estava em uma viagem romântica com a amada
O atleta estava em uma viagem romântica com a amada -

Jude Bellingham se tornou um dos assuntos maia comentados da mídia nesta semana. O jogador do Real Madrid foi flagrado em clima íntimo com sua namorada Ashlyn Castro, durante uma viagem pela Sardenha, na Itália.

Em um registro, que viralizou nas redes sociais, o casal aparece em uma posição sugestiva, onde a moça fica com o rosto grudado na virilha do atleta, enquanto ele segura a cabeça dela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alguns internautas chegaram a sugerir que a morena estava praticando sexo oral no companheiro. Entretanto, a informação foi desmentida por pessoas que estavam presentes no local.

Leia Também:

Lorena Maria faz ‘pix errado’ e perde valor exorbitante; saiba quanto
Cantora quer unir Lula e Trump em festa de casamento com americano
Detalhe inusitado em Moraes chama atenção em julgamento de Bolsonaro

Segundo informações divulgadas por fontes do Daily Star, Ashlyn estava apenas procurando um dos brincos que caíram no chão, enquanto Bellingham a ajudava, segurando seu cabelo para não atrapalhar a missão.

Eles estão juntos há alguns meses e oficializaram publicamente o relacionamento no início do ano, após a moça ser vista com o amado durante o jogo do Real Madrid, na Espanha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jude Bellingham polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atleta estava em uma viagem romântica com a amada
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O atleta estava em uma viagem romântica com a amada
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O atleta estava em uma viagem romântica com a amada
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O atleta estava em uma viagem romântica com a amada
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x