Cantora quer unir Lula e Trump em festa de casamento com americano

Os preparativos para o casamento de Giulia Be com Conor Kennedy estão a todo o vapor. A cerimônia, que estava prevista para acontecer no fim do ano, mas foi adiada para junho de 2026, pode contar com a presença de dois grandes nomes da política.

Em entrevista ao portal Splash, do UOL, a artista revelou que a lista de convidados está sendo organizada por ela, o noivo e seu sogro, que pretende convidar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“E eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?”, disse ela, que demonstrou publicamente seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022.

Durante o bate papo, a jovem ainda contou que está reduzindo a lista cada dia mais, pois o primeiro esboço contava com mil pessoas. “Primeiro tem aquela coisa 'Meu Deus, eu vou casar' e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: 'Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?'”, afirmou.

“Então, agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia”, completou a dona do hit “Menina Solta”.

Conheça Connor Kennedy

Empresário e ativista, Connor Kennedy possui uma família recheada de políticos. O jovem, de 30 anos, é sobrinho-neto de John F. Kennedy, conhecido como JFK, presidente americano assassinado em 1963.

Seu avô, Robert F. Kennedy, foi procurador-geral dos EUA e senador, morrendo assassinado em 1968, assim como seu irmão. Já seu pai, o advogado Robert Kennedy Jr., foi indicado por Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América, para o cargo de secretário de Saúde.

Apesar de ser criado longe dos holofotes da mídia, o rapaz ficou conhecido após namorar com a cantora Taylor Swift em 2012. Eles ficaram juntos por alguns meses e terminaram de forma amigável, ocasionando nas canções Starlight e Begin Again, do álbum Red, um dos mais famosos da artista pop.