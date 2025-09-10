Menu
FIM DA BRIGA?

Cantora quer unir Lula e Trump em festa de casamento com americano

A artista contou detalhes sobre a lista de convidados da festa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/09/2025 - 16:30 h
Lula e Trump protagonizaram conflitos públicos
Os preparativos para o casamento de Giulia Be com Conor Kennedy estão a todo o vapor. A cerimônia, que estava prevista para acontecer no fim do ano, mas foi adiada para junho de 2026, pode contar com a presença de dois grandes nomes da política.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GIULIA (@giulia)

Em entrevista ao portal Splash, do UOL, a artista revelou que a lista de convidados está sendo organizada por ela, o noivo e seu sogro, que pretende convidar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“E eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?”, disse ela, que demonstrou publicamente seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Durante o bate papo, a jovem ainda contou que está reduzindo a lista cada dia mais, pois o primeiro esboço contava com mil pessoas. “Primeiro tem aquela coisa 'Meu Deus, eu vou casar' e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: 'Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?'”, afirmou.

“Então, agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia”, completou a dona do hit “Menina Solta”.

Conheça Connor Kennedy

Empresário e ativista, Connor Kennedy possui uma família recheada de políticos. O jovem, de 30 anos, é sobrinho-neto de John F. Kennedy, conhecido como JFK, presidente americano assassinado em 1963.

Seu avô, Robert F. Kennedy, foi procurador-geral dos EUA e senador, morrendo assassinado em 1968, assim como seu irmão. Já seu pai, o advogado Robert Kennedy Jr., foi indicado por Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América, para o cargo de secretário de Saúde.

Apesar de ser criado longe dos holofotes da mídia, o rapaz ficou conhecido após namorar com a cantora Taylor Swift em 2012. Eles ficaram juntos por alguns meses e terminaram de forma amigável, ocasionando nas canções Starlight e Begin Again, do álbum Red, um dos mais famosos da artista pop.

x