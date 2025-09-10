Menu
PRONUNCIAMENTO

Mulher rompe o silêncio após ter foto repostada por namorado Iza

Yuri Lima virou assunto mais uma vez

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/09/2025 - 9:53 h
Iza, Yuri Lima e Adrielly
Iza, Yuri Lima e Adrielly

Depois que uma repostagem de Yuri Lima, namorado de Iza, no Instagram viralizar, a mulher que teve imagem compartilhada pelo ex-jogador se pronunciou nas redes sociais.

Yuri foi flagrado por internautas interagindo com a foto de uma mulher de biquíni e chegou a repostar o conteúdo, mas logo cancelou a ação.

Identificada como Adrielly, a dona da imagem afirmou em vídeo que não conhece Yuri. “Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e ‘Iza’, ‘Iza’, ‘Iza’, ‘Iza’”, disse ela.

A mulher contou que a foto seria de 2024 e ela complementou dizendo que não tinha nada mais o que falar sobre o assunto.

Separação

Segundo informações do jornalista Leo Dias, confirmadas pela própria Iza, Yuri trocou mensagens e áudios picantes com a garota de programa Kevelin Gomes, com quem ele já havia se relacionado anteriormente.

No conteúdo das mensagens, o ex-jogador do Mirassol afirmava que estava com saudade de fazer sexo com a moça e reforçava que as noites com ela foram as melhores de sua vida.

Após a exposição, ele e Iza passaram um tempo separados e resolveram retomar o namoro pouco antes do nascimento da filha deles. Meses depois, eles compartilharam fotos juntos durante uma viagem pela Bahia, deixando claro que tudo havia ficado para trás.

x