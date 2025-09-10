PRONUNCIAMENTO
Mulher rompe o silêncio após ter foto repostada por namorado Iza
Yuri Lima virou assunto mais uma vez
Por Edvaldo Sales
Depois que uma repostagem de Yuri Lima, namorado de Iza, no Instagram viralizar, a mulher que teve imagem compartilhada pelo ex-jogador se pronunciou nas redes sociais.
Yuri foi flagrado por internautas interagindo com a foto de uma mulher de biquíni e chegou a repostar o conteúdo, mas logo cancelou a ação.
Identificada como Adrielly, a dona da imagem afirmou em vídeo que não conhece Yuri. “Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e ‘Iza’, ‘Iza’, ‘Iza’, ‘Iza’”, disse ela.
A mulher contou que a foto seria de 2024 e ela complementou dizendo que não tinha nada mais o que falar sobre o assunto.
Separação
Segundo informações do jornalista Leo Dias, confirmadas pela própria Iza, Yuri trocou mensagens e áudios picantes com a garota de programa Kevelin Gomes, com quem ele já havia se relacionado anteriormente.
No conteúdo das mensagens, o ex-jogador do Mirassol afirmava que estava com saudade de fazer sexo com a moça e reforçava que as noites com ela foram as melhores de sua vida.
Após a exposição, ele e Iza passaram um tempo separados e resolveram retomar o namoro pouco antes do nascimento da filha deles. Meses depois, eles compartilharam fotos juntos durante uma viagem pela Bahia, deixando claro que tudo havia ficado para trás.
