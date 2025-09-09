TRAIÇÃO?
Yuri Lima causa nova dor de cabeça a Iza após traição; confira
O ex-jogador de futebol foi flagrado interagindo no post sensual de outra mulher
Por Franciely Gomes
Yuri Lima voltou a se envolver em polêmicas com relação ao seu relacionamento com a cantora Iza. O ex-jogador de futebol republicou a foto sensual de uma influenciadora em seu perfil do Instagram, apagando pouco tempo depois.
Entretanto, internautas fizeram um print do ocorrido e o post acabou viralizando na web, rendendo diversos comentários sobre o caso. Alguns usuários da rede social X, o antigo Twitter, chegaram até a relembrar a traição cometida pelo rapaz com uma ex-affair.
Na época, o caso foi exposto pela própria Iza, que estava grávida da primeira e única filha do casal, Nala. Ela compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre o ocorrido.
Relembre o caso:
Segundo informações do jornalista Leo Dias, confirmadas pela própria Iza, Yuri trocou mensagens e áudios picantes com a garota de programa Kevelin Gomes, com quem ele já havia se relacionado anteriormente.
Leia Também:
No conteúdo das mensagens, o ex-jogador do Mirassol afirmava que estava com saudade de fazer sexo com a moça e reforçava que as noites com ela foram as melhores de sua vida.
Após a exposição, ele e Iza passaram um tempo separados e resolveram retomar o namoro pouco antes do nascimento da filha deles. Meses depois, eles compartilharam fotos juntos durante uma viagem pela Bahia, deixando claro que tudo havia ficado para trás.
