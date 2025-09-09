Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAIÇÃO?

Yuri Lima causa nova dor de cabeça a Iza após traição; confira

O ex-jogador de futebol foi flagrado interagindo no post sensual de outra mulher

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/09/2025 - 15:44 h
Iza e Yuri Lima são pais de Nala
Iza e Yuri Lima são pais de Nala -

Yuri Lima voltou a se envolver em polêmicas com relação ao seu relacionamento com a cantora Iza. O ex-jogador de futebol republicou a foto sensual de uma influenciadora em seu perfil do Instagram, apagando pouco tempo depois.

Entretanto, internautas fizeram um print do ocorrido e o post acabou viralizando na web, rendendo diversos comentários sobre o caso. Alguns usuários da rede social X, o antigo Twitter, chegaram até a relembrar a traição cometida pelo rapaz com uma ex-affair.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Post republicado por Yuri
Post republicado por Yuri | Foto: Reprodução | Instagram

Na época, o caso foi exposto pela própria Iza, que estava grávida da primeira e única filha do casal, Nala. Ela compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre o ocorrido.

Relembre o caso:

Segundo informações do jornalista Leo Dias, confirmadas pela própria Iza, Yuri trocou mensagens e áudios picantes com a garota de programa Kevelin Gomes, com quem ele já havia se relacionado anteriormente.

Leia Também:

Herança de Arlindo Cruz: filho fora do casamento entra na disputa por bens
Zé Felipe comemora aniversário do filho sem Virginia Fonseca
Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza

No conteúdo das mensagens, o ex-jogador do Mirassol afirmava que estava com saudade de fazer sexo com a moça e reforçava que as noites com ela foram as melhores de sua vida.

Após a exposição, ele e Iza passaram um tempo separados e resolveram retomar o namoro pouco antes do nascimento da filha deles. Meses depois, eles compartilharam fotos juntos durante uma viagem pela Bahia, deixando claro que tudo havia ficado para trás.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

IZA Yuri Lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Iza e Yuri Lima são pais de Nala
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Iza e Yuri Lima são pais de Nala
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Iza e Yuri Lima são pais de Nala
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Iza e Yuri Lima são pais de Nala
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x