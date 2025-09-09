Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza

Os dois foram casados por cerca de dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

Whindersson Nunes abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com Luísa Sonza. Convidado do programa ‘De Frente Com A Blogueirinha’, o influenciador contou o que motivou o fim de seu relacionamento com a cantora.

“A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando em casa. A gente demorava a se encontrar, foi ficando sem graça. Eu também vi que o jeito que ela estava tratando a carreira, eu estava dando uma travada. Ela queria fazer mais coisas”, disse, deixando claro que a decisão partiu dele.

O famoso ainda garantiu que a separação foi tranquila, as pessoas que fizeram confusão em torno do caso após o anúncio público. “Não foi difícil. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo”, explicou.

Sincero, Whindersson também contou que confrontou a ex sobre o sentimentos dela pelo cantor Vitão antes do término, com quem ela gravou um clipe sensual e começou a namorar pouco depois de ficar solteira.

“Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta”, relembrou.

Voltaria com a ex?

Durante o bate papo, o humorista também falou sobre o término com a influenciadora Maria Lina, mãe de seu único filho, João Miguel, que nasceu prematuro, com 22 semanas, e viveu por apenas 30 horas.

Ele confessou que voltaria com a moça e tentaria construir uma nova família com ela. “Eu tenho esse carinho, que voltaria sim. Hipoteticamente, não que eu tenha vontade, gente. Eu conheço as pessoas com quem sou muito apaixonadinho. E eu não namoro com essas pessoas só porque sou apaixonadinho por elas, mas é porque tenho memórias boas com a Maria… coisas boas”, afirmou.

“A gente teve um filho junto, então tem esse carinho, sabe? De crescimento, de barriga, de coisinha fofinha, de esperança para um futuro melhor. Porque quando vem um menino, a gente fica: ‘Uau, as coisas vão acontecer e meu mundo vai brilhar’. Então ficou esse sentimento gostoso de lembrança”, reforçou.

“Ela não flerta comigo. A gente conversa. Ela é legal. Ela não gosta de mim nesse sentido, então… se acontecesse, eu daria corda… cordinha”, concluiu ele, que está solteiro há um tempo.