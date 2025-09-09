TÁ PODENDO
Filho de Faustão gasta quantia milionária com festa para famosos
O jovem organizou um evento com a participação de artistas internacionais
Por Franciely Gomes
João Guilherme Silva está gostando de organizar eventos recheados de famosos. Filho do apresentador Faustão, o jovem gastou uma quantia milionária ao realizar um “after” após o Festival The Town, no último sábado, 6.
A festa, organizada pelo jovem apresentador com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, contou com a apresentação de dois grandes nomes da música internacional: o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill.
De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o show do cantor custou 250 mil dólares e o da artista, juntamente com os filhos Zion Marley e YG Marley foi contratado por 100 mil dólares. Ao todo, foi gasto o montante de R$ 1,8 milhão, convertido para o valor atual da moeda.
O evento ainda contou com a participação de diversos famosos brasileiros, como Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, João Guilherme, Filipe Ret, MC Livinho, Mano Brown, Nattan, Alice Wegmann, Bella Campos, Duda Santos e outros.
Faustão doente
Vale lembrar que o pai do jovem, Faustão, enfrentou um problema de saúde grave recentemente. O apresentador passou por dois transplantes de órgãos: um de fígado e outro de rim.
Em entrevista, João confessou que está otimista pela melhora do apresentador nos próximos dois meses e reforçou que ele está recebendo os devidos cuidados em casa. “Ele está bem. A recuperação é dia após dia, mas está indo bem. Acho que, em dois meses, já veremos uma bela melhora”, afirmou João à CNN.
“É de recuperação, com cautela, muito treinamento físico e fisioterapia. Ele está consciente, comunicativo, do jeito dele mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito”, completou.
