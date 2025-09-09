Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÁ PODENDO

Filho de Faustão gasta quantia milionária com festa para famosos

O jovem organizou um evento com a participação de artistas internacionais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/09/2025 - 13:10 h
Faustão e o filho juntos em seu programa
Faustão e o filho juntos em seu programa -

João Guilherme Silva está gostando de organizar eventos recheados de famosos. Filho do apresentador Faustão, o jovem gastou uma quantia milionária ao realizar um “after” após o Festival The Town, no último sábado, 6.

A festa, organizada pelo jovem apresentador com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, contou com a apresentação de dois grandes nomes da música internacional: o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o show do cantor custou 250 mil dólares e o da artista, juntamente com os filhos Zion Marley e YG Marley foi contratado por 100 mil dólares. Ao todo, foi gasto o montante de R$ 1,8 milhão, convertido para o valor atual da moeda.

O evento ainda contou com a participação de diversos famosos brasileiros, como Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, João Guilherme, Filipe Ret, MC Livinho, Mano Brown, Nattan, Alice Wegmann, Bella Campos, Duda Santos e outros.

Leia Também:

Ator confessa que fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo
Justiça toma decisão drástica sobre bens de Deolane Bezerra
Ex-BBB levanta suspeitas de romance com Gustavo Mioto; veja detalhes

Faustão doente

Vale lembrar que o pai do jovem, Faustão, enfrentou um problema de saúde grave recentemente. O apresentador passou por dois transplantes de órgãos: um de fígado e outro de rim.

Em entrevista, João confessou que está otimista pela melhora do apresentador nos próximos dois meses e reforçou que ele está recebendo os devidos cuidados em casa. “Ele está bem. A recuperação é dia após dia, mas está indo bem. Acho que, em dois meses, já veremos uma bela melhora”, afirmou João à CNN.

“É de recuperação, com cautela, muito treinamento físico e fisioterapia. Ele está consciente, comunicativo, do jeito dele mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

faustão filho de Faustão João Guilherme Silva João Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faustão e o filho juntos em seu programa
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Faustão e o filho juntos em seu programa
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Faustão e o filho juntos em seu programa
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Faustão e o filho juntos em seu programa
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x