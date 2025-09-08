Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
NOVO AMOR?

Ex-BBB levanta suspeitas de romance com Gustavo Mioto; veja detalhes

Gustavo Mioto está solteiro desde o fim do namoro com Ana Castela

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/09/2025 - 21:09 h
O cantor foi apontado como novo amor da famosa
-

A vida amorosa de Gustavo Mioto continua dando o que falar na web. Após deixar de seguir sua ex-namorada, a cantora Ana Castela, o sertanejo foi alvo de rumores de affair com a ex-BBB Eva Pacheco, que esteve presente no show dele em Itaquaquecetuba, no último fim de semana.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)

A moça chegou a subir no palco e ficou um tempo no camarim do artista, chamando atenção de quem passava pelo local e acendendo os rumores de um possível envolvimento amoroso entre eles, que estão solteiros.

O registro da jovem no camarim acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que confessaram sua torcida pelo novo casal. Entretanto, a equipe de Eva negou o romance e afirmou ao Portal de Leo Dias: “Podemos esclarecer que não existe nada entre Eva e Mioto além de amizade”.

Cortou laços com Ana Castela

Gustavo Mioto e Ana Castela viveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Eles anunciaram o fim definitivo em dezembro de 2024, através de um anúncio feito em suas redes sociais.

Entretanto, o dono do hit “Coladinha Em Mim” não gostou nem um pouco da proximidade de Ana Castela e Zé Felipe nas últimas semanas. Ex-namorado da cantora, o artista tomou uma atitude após o flagra recente do suposto novo casal.

Ele deixou de seguir a jovem no Instagram de forma repentina, atitude que foi logo percebida pelos fãs e retribuída por ela alguns dias depois, cortando qualquer laço entre eles, que recentemente lançaram uma música juntos.

x