Ex-BBB levanta suspeitas de romance com Gustavo Mioto; veja detalhes

O cantor foi apontado como novo amor da famosa - Foto: Reprodução | Instagram

A vida amorosa de Gustavo Mioto continua dando o que falar na web. Após deixar de seguir sua ex-namorada, a cantora Ana Castela, o sertanejo foi alvo de rumores de affair com a ex-BBB Eva Pacheco, que esteve presente no show dele em Itaquaquecetuba, no último fim de semana.

A moça chegou a subir no palco e ficou um tempo no camarim do artista, chamando atenção de quem passava pelo local e acendendo os rumores de um possível envolvimento amoroso entre eles, que estão solteiros.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O registro da jovem no camarim acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que confessaram sua torcida pelo novo casal. Entretanto, a equipe de Eva negou o romance e afirmou ao Portal de Leo Dias: “Podemos esclarecer que não existe nada entre Eva e Mioto além de amizade”.

eu avisei ✅



eva esta nesse exato momento no palco do gustavo mioto aiai seja feliz evinhaaaa https://t.co/6BhZWEwV3u pic.twitter.com/gFRIsUyGf7 — lana (@lukovwlovie) September 8, 2025

Cortou laços com Ana Castela

Gustavo Mioto e Ana Castela viveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Eles anunciaram o fim definitivo em dezembro de 2024, através de um anúncio feito em suas redes sociais.

Entretanto, o dono do hit “Coladinha Em Mim” não gostou nem um pouco da proximidade de Ana Castela e Zé Felipe nas últimas semanas. Ex-namorado da cantora, o artista tomou uma atitude após o flagra recente do suposto novo casal.

Ele deixou de seguir a jovem no Instagram de forma repentina, atitude que foi logo percebida pelos fãs e retribuída por ela alguns dias depois, cortando qualquer laço entre eles, que recentemente lançaram uma música juntos.