Homem acusado de racismo contra Taís Araújo tem passaporte bloqueado

Processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024 - Foto: Divulgação | TV Globo

A Justiça de São Paulo determinou a apreensão e o bloqueio do passaporte do empresário Celso Henrique de Oliveira Yamashita, acusado de racismo contra a atriz Taís Araújo em 2022. A informação foi divulgada pela coluna de Rogério Gentile.



O episódio ocorreu após Yamashita se revoltar com um vídeo em que a atriz criticava Jair Bolsonaro, e disparar em um grupo de WhatsApp: “É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel”. A declaração motivou uma denúncia do Ministério Público, após um morador encaminhar queixa à Promotoria, que requisitou investigação policial.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A promotora Vanessa Santa Terra explicou que a frase do empresário demonstrou clara reprovação à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, “dando a entender que, se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião”.



Em defesa, Yamashita afirmou que a frase foi apenas uma “brincadeira” e chamou o morador que fez a denúncia de “desocupado”.

O processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024, mas a Justiça não conseguiu citar pessoalmente o empresário desde então. Por isso, foi determinado o bloqueio do passaporte, impedindo que ele entre ou deixe o país sem ser citado.

“O réu continua em local incerto e não sabido, mas há notícias de que, frequentemente, vai e volta do Japão”, afirmou o promotor Fabio Miskulim no pedido, que foi aceito pelo juiz responsável pelo caso.