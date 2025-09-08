Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Homem acusado de racismo contra Taís Araújo tem passaporte bloqueado

Empresário poderá ter saída do país restrita após polêmica declaração de 2022.

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/09/2025 - 13:04 h
Processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024
Processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024

A Justiça de São Paulo determinou a apreensão e o bloqueio do passaporte do empresário Celso Henrique de Oliveira Yamashita, acusado de racismo contra a atriz Taís Araújo em 2022. A informação foi divulgada pela coluna de Rogério Gentile.

O episódio ocorreu após Yamashita se revoltar com um vídeo em que a atriz criticava Jair Bolsonaro, e disparar em um grupo de WhatsApp: “É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel”. A declaração motivou uma denúncia do Ministério Público, após um morador encaminhar queixa à Promotoria, que requisitou investigação policial.

A promotora Vanessa Santa Terra explicou que a frase do empresário demonstrou clara reprovação à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, “dando a entender que, se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião”.

Em defesa, Yamashita afirmou que a frase foi apenas uma “brincadeira” e chamou o morador que fez a denúncia de “desocupado”.

O processo penal foi oficialmente aberto em julho de 2024, mas a Justiça não conseguiu citar pessoalmente o empresário desde então. Por isso, foi determinado o bloqueio do passaporte, impedindo que ele entre ou deixe o país sem ser citado.

“O réu continua em local incerto e não sabido, mas há notícias de que, frequentemente, vai e volta do Japão”, afirmou o promotor Fabio Miskulim no pedido, que foi aceito pelo juiz responsável pelo caso.

x