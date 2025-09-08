Menu
ENTRETENIMENTO
EITA!

Andressa Urach faz estreia "apimentada" ao lado de MC Pipokinha

Parceria entre Urach e Pipokinha viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/09/2025 - 8:11 h
Andressa Urach e MC Pipokinha.
Andressa Urach e MC Pipokinha.

Após adotar o nome artístico MC Ímola, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach decidiu se aventurar por uma nova carreira. Para isso, ela contou com a ajuda de um dos nomes mais polêmicos dos últimos tempos: MC Pipokinha.

No último sábado, 7, as duas fizeram uma apresentação em um baile funk. A loira compartilhou como foi a experiência nas redes sociais. Ao subir no palco, ela disse: “Meu primeiro show”.

Entusiasmada com a nova empreitada, Urach criou uma página nas redes sociais para publicar conteúdos referentes à sua nova carreira. “Show concluído com sucesso! Foi maravilhoso, fiquei nervosa, mas deu tudo certo. Muito feliz”, declarou a famosa.

Leia Também:

Andressa Urach esquece brigas e grava conteúdo adulto com rival e ex
Andressa Urach investe em carreira de cantora: “Cama Sutra da Ímola”
Pai de Andressa Urach grava vídeo íntimo inspirado na filha

Andressa Urach grava conteúdo adulto com rival e ex

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao fazer uma parceria com a sua rival Luiza Ambiel. As duas trocaram farpas públicas meses atrás, mas parece que já fizeram as pazes, tanto que gravaram um conteúdo adulto juntas.

Mas as surpresas não param por aí. Isso porque o momento ganhou um novo elemento: a participação do ex da loira, Cassiano Kylian, que foi o motivo inicial do desentendimento entre as duas.

Urach e Kylian tiveram um breve relacionamento no fim do ano passado e tentaram uma reconciliação mais prolongada no primeiro semestre deste ano, que não durou além de fevereiro.

Tags:

Andressa Urach famosos funk MC Pipokinha música

x