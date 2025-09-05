Menu
BABADO!

Andressa Urach esquece brigas e grava conteúdo adulto com rival e ex

Urach surpreendeu os fãs com a novidade

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/09/2025 - 9:29 h
Andressa Urach, Luiza Ambiel e Cassiano Kylian
Andressa Urach, Luiza Ambiel e Cassiano Kylian -

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao fazer uma parceria com a sua rival Luiza Ambiel. As duas trocaram farpas públicas meses atrás, mas parece que já fizeram as pazes, tanto que gravaram um conteúdo adulto juntas.

Mas as surpresas não param por aí. Isso porque o momento ganhou um novo elemento: a participação do ex da loira, Cassiano Kylian, que foi o motivo inicial do desentendimento entre as duas.

Urach e Kylian tiveram um breve relacionamento no fim do ano passado e tentaram uma reconciliação mais prolongada no primeiro semestre deste ano, que não durou além de fevereiro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiza Ambiel (@luizaambieloficial)

Treta e reconciliação

A treta entre Urach e Ambiel começou quando a loira se incomodou ao descobrir que Luiza havia gravado uma cena de sexo com Cassiano, semanas após o último rompimento deles

Depois disso, Urach ironizou o passado televisivo de Ambiel se referindo como “velha da banheira”, em alusão ao sucesso da modelo no quadro icônico do ‘Domingo Legal’, do SBT, nos anos 90. A resposta de Luiza foi imediata, e a troca de provocações acabou viralizando.

“Quem diria, né? ‘Velha da banheira’ aqui estamos nós juntas — e ainda com o Cassiano no meio dessa história toda O que começou como treta virou reencontro”, escreveu Ambiel nas redes sociais ao divulgar a parceria.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiza Ambiel (@luizaambieloficial)

A collab a três já está disponível nos perfis adultos de cada um dos envolvidos. “Por essa a internet não esperava: Luiza Ambiel e Andressa Urach lado a lado. E, para deixar tudo ainda mais surpreendente, acompanhadas de Cassiano Kylian”, anunciou a assessoria de Andressa, ao divulgar o conteúdo.

A reconciliação entre as musas do pornô foi selada com um beijo diante das câmeras.

Veja:

x