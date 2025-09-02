Pai de Andressa Urach grava vídeo íntimo inspirado na filha

O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web - Foto: Reprodução | Instagram

Carlos Urach provou que é realmente pai da influenciadora Andressa Urach. Inspirado na própria filha, o produtor de conteúdo adulto gravou um vídeo íntimo polêmico nesta semana, fazendo sexo com uma mulher com nanismo.

A parceria foi anunciada pelo próprio rapaz, que compartilhou um registro ao lado da moça. Na foto, ele aparece vestido com roupas típicas das pessoas que moram no sul, enquanto a acompanhante está sentada com um vestido preto de oncinha.

Nos comentários, diversos fãs elogiaram o pai da ex-Fazenda. “Gostosooooo”, disse uma internauta. “Meu sonho”, afirmou outra. Já a moça da foto, que se chama Dayane, comentou emojis de fogo.

Andressa Urach e o pai

Andressa Urach quebrou o silêncio e expôs sua reação ao ver o pai pelado pela primeira vez durante as gravações de um conteúdo adulto com a ex-sogra dela. Convidado do programa Superpop, da RedeTV!, a loira afirmou que estava focada no dinheiro que a gravação ia render.

“Agora, estou ajudando ele, tô gravando ele. Eu filmei ele. Lu, eu vejo tanto pinto pelado que, para mim, um pinto mais, um pinto a menos, não faz diferença, sabe?”, disse ela, que recentemente começou a agenciar a irmã.

Ela ainda reforçou que a parceria com o pai é estritamente profissional. “Não, não é o meu pai. É trabalho. Eu penso no dinheiro, quanto que eu vou ganhar no final do mês, entendeu? No lucro que eu vou ter, nas vendas que eu vou ter”, reforçou.