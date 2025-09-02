Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OUSADO

Pai de Andressa Urach grava vídeo íntimo inspirado na filha

O pai da influenciadora está produzindo conteúdo adulto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 21:39 h | Atualizada em 02/09/2025 - 21:55
O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web
O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web -

Carlos Urach provou que é realmente pai da influenciadora Andressa Urach. Inspirado na própria filha, o produtor de conteúdo adulto gravou um vídeo íntimo polêmico nesta semana, fazendo sexo com uma mulher com nanismo.

A parceria foi anunciada pelo próprio rapaz, que compartilhou um registro ao lado da moça. Na foto, ele aparece vestido com roupas típicas das pessoas que moram no sul, enquanto a acompanhante está sentada com um vestido preto de oncinha.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos comentários, diversos fãs elogiaram o pai da ex-Fazenda. “Gostosooooo”, disse uma internauta. “Meu sonho”, afirmou outra. Já a moça da foto, que se chama Dayane, comentou emojis de fogo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Carlos Krejc Urach (@carlosurachfuracao)

Andressa Urach e o pai

Andressa Urach quebrou o silêncio e expôs sua reação ao ver o pai pelado pela primeira vez durante as gravações de um conteúdo adulto com a ex-sogra dela. Convidado do programa Superpop, da RedeTV!, a loira afirmou que estava focada no dinheiro que a gravação ia render.

Leia Também:

Neymar Pai lança prédio de R$ 650 milhões e recebe magnata de Dubai
Ex-global revela truque para aumentar parte íntima em gravação
Atriz global é cotada para o BBB 26; saiba quem

“Agora, estou ajudando ele, tô gravando ele. Eu filmei ele. Lu, eu vejo tanto pinto pelado que, para mim, um pinto mais, um pinto a menos, não faz diferença, sabe?”, disse ela, que recentemente começou a agenciar a irmã.

Ela ainda reforçou que a parceria com o pai é estritamente profissional. “Não, não é o meu pai. É trabalho. Eu penso no dinheiro, quanto que eu vou ganhar no final do mês, entendeu? No lucro que eu vou ter, nas vendas que eu vou ter”, reforçou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach pai de Andressa Urach

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O pai da influenciadora compartilhou registros do momento na web
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x