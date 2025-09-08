Hytalo Santos: advogada revela motivos para ter desistido de caso

Influenciador é representado pelo advogado criminalista Felipe Cassimiro - Foto: Reprodução | Instagram

A advogada Christianne Lauritzen revelou, em nota publicada nas redes sociais, o motivo de ter deixado a defesa de Hytalo Santos e Israel Vicente, conhecido como Euro. A jurista decidiu se pronunciar após declarações do diretor Edmilson Alves, que havia afirmado que o acusado “estava tendo um certo choque com os advogados de São Paulo e da Paraíba”.

“Na qualidade de advogada que esteve regularmente constituída pelos clientes Hytalo e Israel (Euro), por meio de procuração assinada por ambos, venho, por meio desta, esclarecer que não mais faço parte do patrocínio da causa em referência”, iniciou.

Lauritzen fez questão de esclarecer que sua saída não tem relação com as acusações do processo. “Esclareço que minha saída não guarda qualquer relação com a problemática ou acusações do processo, mas decorre exclusivamente de divergências profissionais com a banca de advogados de São Paulo, a qual revogou a procuração anteriormente outorgada em meu favor”, afirmou.



Em seguida, reforçou que os clientes não devem ser associados a essa situação: “Por fim, reafirmo meu respeito e consideração aos clientes Hytalo e Israel (Euro), destacando que não possuem qualquer relação com as divergências profissionais ocorridas entre os advogados, não devendo, portanto, ser vinculados a tais circunstâncias”.

Atualmente, o influenciador é representado pelo advogado criminalista Felipe Cassimiro. Hytalo e Israel seguem presos preventivamente há quase um mês, acusados de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular.

Entenda o caso

Hytalo Santos e Euro, são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil. O influenciador responde a duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A prisão foi resultado de uma operação conjunta do MPPB, MPT, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As investigações tiveram início após um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. No material, Felca exibiu registros feitos pelo próprio Hytalo, nos quais aparecia com menores de idade em supostos contextos sexuais.

Veja publicação da advogada: