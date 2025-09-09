Ator confessa que fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo

O artista contou detalhes sobre o caso - Foto: Ilustrativa | Freepik

Charlie Sheen surpreendeu os fãs ao revelar o que o motivou a passar por uma lipoaspiração no abdômen. Em seu livro, chamado “The Book of Sheen”, o ator afirmou que foi chamado de gordo por uma prostituta com quem se envolveu em Toronto, no Canadá, no ano 2000.

Ele estava gravando o filme “Rated X” com o irmão, Emilio Estevez, quando resolveu contratar a moça para se divertir um pouco. Entretanto, o famoso foi surpreendido quando ela deu um tapinha na sua barriga e disse: “O que você acha, gordinho? Está a fim do segundo round?”.

O artista confessou que o comentário abalou sua autoestima. “Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?. Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara”, escreveu.

Uso de drogas

Durante seu relato, Charlie também revelou que o aumento de peso foi causado devido ao fim do seu vício em drogas. Ele precisou de um tempo para se recuperar e ficar sóbrio, ganhando alguns quilos a mais.

“[É] comum que muita gente ganhe bastante peso após ficar sóbrio, especialmente quando os estimulantes eram a droga preferida”, afirmou ele em outro trecho do livro autobiográfico.

Entretanto, o comentário da profissional do sexo foi o suficiente para ele consultar um médico especializado em lipoaspiração logo após retornar para Los Angeles, nos Estados Unidos.