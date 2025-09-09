Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOESTIMA ABALADA

Ator confessa que fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo

O artista contou que se sentiu abalado após o comentário da moça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/09/2025 - 11:49 h
O artista contou detalhes sobre o caso
O artista contou detalhes sobre o caso -

Charlie Sheen surpreendeu os fãs ao revelar o que o motivou a passar por uma lipoaspiração no abdômen. Em seu livro, chamado “The Book of Sheen”, o ator afirmou que foi chamado de gordo por uma prostituta com quem se envolveu em Toronto, no Canadá, no ano 2000.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Charlie Sheen (@charliesheen)

Ele estava gravando o filme “Rated X” com o irmão, Emilio Estevez, quando resolveu contratar a moça para se divertir um pouco. Entretanto, o famoso foi surpreendido quando ela deu um tapinha na sua barriga e disse: “O que você acha, gordinho? Está a fim do segundo round?”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O artista confessou que o comentário abalou sua autoestima. “Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?. Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Charlie Sheen (@charliesheen)

Uso de drogas

Durante seu relato, Charlie também revelou que o aumento de peso foi causado devido ao fim do seu vício em drogas. Ele precisou de um tempo para se recuperar e ficar sóbrio, ganhando alguns quilos a mais.

Leia Também:

Justiça toma decisão drástica sobre bens de Deolane Bezerra
Ex-BBB levanta suspeitas de romance com Gustavo Mioto; veja detalhes
Homem acusado de racismo contra Taís Araújo tem passaporte bloqueado

“[É] comum que muita gente ganhe bastante peso após ficar sóbrio, especialmente quando os estimulantes eram a droga preferida”, afirmou ele em outro trecho do livro autobiográfico.

Entretanto, o comentário da profissional do sexo foi o suficiente para ele consultar um médico especializado em lipoaspiração logo após retornar para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator ator americano Charlie Sheen lipoaspiração

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista contou detalhes sobre o caso
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O artista contou detalhes sobre o caso
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O artista contou detalhes sobre o caso
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O artista contou detalhes sobre o caso
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x