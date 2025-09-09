Justiça toma decisão drástica sobre bens de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça Federal da primeira instância de Pernambuco revogou, na segunda-feira, 8, todas as medidas cautelares impostas pessoal e patrimonialmente aos investigados na Operação Integration. A decisão beneficia Deolane Bezerra, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Devido à complexidade do caso e o tempo decorrido desde sua instauração, o juiz responsável solicitou a colaboração dos próprios investigados. O magistrado determinou que aqueles que ainda possuem bens apreendidos comuniquem à Justiça, em até cinco dias, a situação de seus bens.

A decisão busca agilizar a atuação do Judiciário e assegurar o cumprimento efetivo e célere da decisão.

Após a decisão, a apreensão de passaportes, a liberação de veículos automotores e o desbloqueio de valores, chamados de “ativos”, devem ser revogadas. Vale pontuar, porém, que a atualização no caso não indica o encerramento da operação.

Deolane Bezerra ficou presa por 20 dias, entre 4 e 24 de setembro de 2024, incluindo o período de prisão domiciliar.

Deflagrada em setembro de 2024 pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Integration teve como objetivo desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que movimentou cerca de R$ 3 bilhões.

A operação resultou na prisão de 22 pessoas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe Solange Bezerra e o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte .

A investigação revelou práticas como o “smurfing”, que consiste em dividir grandes quantias em múltiplas transações pequenas para dificultar a detecção, além do envolvimento de celebridades e influenciadores digitais em contratos de publicidade para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Foram apreendidos bens de alto valor, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, e bloqueados ativos financeiros que somam R$ 2,1 bilhões.