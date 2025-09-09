Zé Felipe comemora aniversário do filho sem Virginia Fonseca

Virginia e Zé Felipe estão separados - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe resolveu fazer uma festa de aniversário especial para celebrar o primeiro ano do filho caçula, José Leonardo, nesta segunda-feira, 8. O cantor organizou uma comemoração intimista, com a presença de seus familiares e das outras duas filhas: Maria Alice e Maria Flor.

O que chamou atenção é que o evento não contou com a participação da mãe do bebê, a influenciadora Virginia Fonseca. Ela e Zé Felipe estão separados desde maio e alegaram que o término foi feito de forma amigável.

Entretanto, os dois causaram polêmica ao serem flagrados com seus novos affairs recentemente. Enquanto a loira foi vista com o jogador do Real Madrid Vini Jr, o sertanejo foi visto em clima íntimo com a cantora Ana Castela.

Virginia também celebrou

Apesar da ausência de Virginia na festa de Zé Felipe, a famosa fez sua celebração intimista com os filhos. Pouco antes das crianças passarem um tempo com o pai, elas cantaram parabéns e sopraram a vela do bebê na mansão da influenciadora.

O registro foi compartilhado no perfil do Instagram dela, que posou ao lado dos herdeiros e da mãe, Margareth Serrão. Contudo, Zé e Virginia planejam uma festa conjunta com o garoto, nesta terça-feira, 9, que terá como tema “A Fazenda de José Leonardo”, seguindo o estilo country.