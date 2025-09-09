Menu
ENTRETENIMENTO
BASTIDORES

Herança de Arlindo Cruz: filho fora do casamento entra na disputa por bens

Um mês após partida do sambista, família ainda enfrenta impasse sobre patrimônio

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

09/09/2025 - 15:40 h
Família de Arlindo Cruz vive impasse após morte do cantor
Família de Arlindo Cruz vive impasse após morte do cantor -

Um mês após o falecimento de Arlindo Cruz, a partilha do patrimônio do sambista segue indefinida e tem causado desconforto entre familiares. O cantor e compositor, um dos maiores nomes do samba brasileiro, deixou bens, mas a falta de consenso sobre a divisão reacendeu conflitos antigos.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, Kauan Felipe, de 33 anos, filho do artista fora do casamento, afirmou nunca ter tido acesso às informações sobre o espólio.

“Nunca tive acesso a nada”, declarou. O advogado dele, Wellington Alexandrino, afirmou ao jornal Extra que a intenção é buscar uma solução amigável, mas que recorrer à Justiça não está descartado.

Arlindinho, filho mais velho do cantor, preferiu não se manifestar sobre a polêmica. A disputa, porém, não começou após a morte de Arlindo. Desde o AVC sofrido em 2017, os bens passaram a ser administrados pela esposa, Babi Cruz, e por Arlindinho.

Kauan afirma ter sido excluído das decisões e chegou a levantar dúvidas sobre a existência de outros herdeiros, o que mobilizou o Ministério Público.

Filho de Faustão gasta quantia milionária com festa para famosos
Ator confessa que fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo
Justiça toma decisão drástica sobre bens de Deolane Bezerra

Além das questões financeiras, o filho criticou atitudes pessoais da madrasta. Em 2023, quando Babi assumiu um novo relacionamento, Kauan expressou receio de que a imagem do pai pudesse ser afetada, já que ele não teria como se defender.

A situação se agravou com mudanças recentes no patrimônio da família. No final de agosto, a cobertura no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foi desocupada para ser alugada por R$ 8 mil. Babi se mudou para o bairro do Maracanã, enquanto Flora, filha dela com Arlindo, passou a viver em um apartamento alugado nas proximidades, junto ao filho pequeno.

Arlindo Cruz

