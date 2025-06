Após reatar com Iza, Yuri Lima anuncia aposentadoria do futebol

Após reatar com Iza, Yuri Lima anunci aposentadora do futebol - Foto: Reprodução

Yuri Lima, de 30 anos, anunciou oficialmente o fim de sua carreira como jogador de futebol. O ex-volante do Mirassol revelou que a decisão foi motivada pelo desejo de se dedicar integralmente à família, especialmente à filha Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza. A filha nasceu em outubro do ano passado e, segundo Yuri, foi um dos principais motivos para sua mudança de vida após um período de turbulência pessoal.

Em entrevista ao site da Band, Yuri explicou que optou por abandonar os gramados para acompanhar de perto os primeiros anos da filha. “A gente tem fases na vida. Nossos desafios e objetivos acabam mudando. Eu não queria perder essa primeira fase da minha filha, o nascimento e o crescimento. Tenho muita certeza que tomei a decisão certa pra mim”, afirmou.

Após reatar com Iza, Yuri Lima anunci aposentadora do futebol | Foto: Reprodução | Instagram

O ex-jogador destacou que, mesmo tendo condições físicas de continuar jogando, priorizou a família: “O futebol é uma paixão que tenho e sempre vou ter, mas família pra mim é a coisa mais importante e eu não queria estar longe".

Yuri ainda comentou sobre sua saída do Mirassol, clube que atualmente disputa a Série A do Brasileirão. Ele relatou que a decisão foi tomada em comum acordo com a diretoria após enfrentar uma lesão e um período de inatividade: “Eu tinha sofrido uma lesão e fiquei dois meses parado, mas voltava a treinar e sentia dor. E foi quando aconteceu tudo aquilo. Então, juntamente com o clube, decidimos juntos a minha saída".

Relembre a polêmica: traição e reconciliação com Iza

A decisão de Yuri de abandonar a carreira vem menos de um ano após ter seu nome envolvido em uma das maiores polêmicas do mundo dos famosos. Em 2023, o jogador foi acusado publicamente de trair a cantora Iza, mesmo durante a gestação da filha do casal. A exposição do caso gerou intensa repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Apesar da crise, o casal optou pela reconciliação pouco tempo depois do nascimento de Nala, consolidando uma nova fase na vida a dois. A cantora, que inicialmente se afastou, decidiu dar uma nova chance ao relacionamento, priorizando a construção familiar. Agora, Yuri busca recomeçar, longe dos campos, mas próximo da esposa e da filha.