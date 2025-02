Yuri Lima compartilha ‘conversa’ com Nala, sua filha com Iza

Yuri Lima e a filha, Nala - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jogador de futebol Yuri Lima compartilhou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 11, um ‘conversa’ que ele teve com Nala, sua filha de 3 meses com a cantora Iza. O atleta deixou somente um fundo preto e pediu para que as pessoas aumentassem o som.

Na gravação, é possível ouvir Nala fazendo diversos barulhinhos e o pai interagindo com ela. Em seguida, a pequena interage mais uma vez com Yuri, que se diverte.

Há algumas semanas, o jogador publicou uma foto com a filha no colo e escreveu: “Você veio para mudar a minha vida”.

Veja a publicação: