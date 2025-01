Após perdão, Yuri Lima se declara para Iza "mulher da minha vida"

Em julho de 2023, o casal rompeu a relação após episódios de traição por parte do jogador - Foto: Instagram/Reprodução

Yuri Lima comemorou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 1°, mais um ano ao lado da cantora Iza, após uma série de polêmicas envolvendo traição do jogador. Na publicação, Yuri agradece a cantora por o ter perdoado e lhe ter dado uma nova oportunidade.

“Agradeço por ter a minha [família] e poder cuidar dela. Não posso de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu”, iniciou ele.

Em julho de 2023, o casal rompeu a relação após episódios de traição por parte do jogador. Na época, a cantora publicou vídeo onde relatou o caso em que Yuri teve com uma influencer baiana, e afirmou que eles não estavam mais juntos.

Meses depois, Yuri voltou a frequentar a casa da artista para acompanhar os últimos momentos antes do nascimento da primeira filha do casal, Nala, além de participar do parto e da criação da bebê.

A nova rotina deles chamou atenção dos internautas, que desconfiavam que eles haviam reatado. Ainda no post, o jogador afirma que se empenhou muito em “reconstruir os meus sonhos”

“Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos, e são tantos com vocês duas. posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda”, continuou Yuri Lima.