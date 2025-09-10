Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFO

Preso, Oruam faz desabafo, cita Deus e aceita “castigo” em carta

Oruam foi preso em 22 de julho

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/09/2025 - 8:08 h
Oruam está preso desde 31 de julho
Oruam está preso desde 31 de julho -

A equipe de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, divulgou uma carta do rapper na segunda-feira, 9. O artista está preso há quase dois meses acusado de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Na carta, o artista citou Deus, se desculpe com a família e afirmou que aceita o seu “castigo”. “Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo”, disse o cantor, que afirmou: “Ninguém prende quem tem a mente livre”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda no texto, ele citou falsos amigos: “Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram!”. “Aos que acreditam em mim, fiquem firmes, e logo vocês vão me ver”, finalizou.

Leia Também:

“Liberdade para o Oruam”, diz Filipe Ret em show no The Town
MC Poze se irrita com fãs após acusação grave que envolve Oruam
Noiva de Oruam revela estado do rapper após um mês de prisão

Leia a carta completa:

"Para todos os meus fãs, Um leão ferido ainda é um leão.

Ninguém prende quem tem a mente livre.

Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser a visita… e hoje, quando minha família vem me ver o que mais quero é e embora junto com eles.

Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com ele, aceito meu castigo…

A Bíblia ja dizia: Ezequiel 5:7 – “Faze uma cadeia. porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência ”

Hebreus 13:3 – “Lembrem-se dos presos como se estivessem na prisão com eles..

Mas não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem à minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e a minha arte.

Peço desculpas aos meus fãs e a minha família. Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro, nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei.

Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram!

Um abraço a todos os fãs que se decepcionaram comigo. Quero que entendam. eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte.

Aos que acreditam em mim, fiquem firmes, e logo vocês vão me ver

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno".

Prisão de Oruam

Oruam foi preso em 22 de julho, um dia após a operação da Polícia Civil para apreender um menor de idade, conhecido por integrar uma facção criminosa, na casa do cantor. O rapper e amigos reagiram a ação é arremessaram pedras contra os agentes.

Ele é acusado por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal e desacato. Após a prisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) o denunciou por de direção perigosa com habilitação suspensa e corrupção ativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Oruam

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x