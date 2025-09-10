Preso, Oruam faz desabafo, cita Deus e aceita “castigo” em carta

Oruam está preso desde 31 de julho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A equipe de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, divulgou uma carta do rapper na segunda-feira, 9. O artista está preso há quase dois meses acusado de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Na carta, o artista citou Deus, se desculpe com a família e afirmou que aceita o seu “castigo”. “Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo”, disse o cantor, que afirmou: “Ninguém prende quem tem a mente livre”.

Ainda no texto, ele citou falsos amigos: “Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram!”. “Aos que acreditam em mim, fiquem firmes, e logo vocês vão me ver”, finalizou.

Leia a carta completa:

"Para todos os meus fãs, Um leão ferido ainda é um leão.

Ninguém prende quem tem a mente livre.

Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser a visita… e hoje, quando minha família vem me ver o que mais quero é e embora junto com eles.

Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com ele, aceito meu castigo…

A Bíblia ja dizia: Ezequiel 5:7 – “Faze uma cadeia. porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência ”

Hebreus 13:3 – “Lembrem-se dos presos como se estivessem na prisão com eles..

Mas não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem à minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e a minha arte.

Peço desculpas aos meus fãs e a minha família. Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro, nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei.

Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram!

Um abraço a todos os fãs que se decepcionaram comigo. Quero que entendam. eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte.

Aos que acreditam em mim, fiquem firmes, e logo vocês vão me ver

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno".

Prisão de Oruam

Oruam foi preso em 22 de julho, um dia após a operação da Polícia Civil para apreender um menor de idade, conhecido por integrar uma facção criminosa, na casa do cantor. O rapper e amigos reagiram a ação é arremessaram pedras contra os agentes.

Ele é acusado por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal e desacato. Após a prisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) o denunciou por de direção perigosa com habilitação suspensa e corrupção ativa.