Detalhe inusitado em Moraes chama atenção em julgamento de Bolsonaro

Alexandre de Moraes - Foto: Rosinei Coutinho | STF

Durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, na terça-feira, 9, um detalhe inusitado no ministro Alexandre de Moraes chamou a atenção.

Ele usou uma gravata da Ferragamo, grife italiana, estampada com desenhos de cachorrinhos com traços que lembram ilustrações infantis. O detalhe sobrepõe o fundo rosa-claro, em concordância com o azul da camisa sob a toga vestida pelo relator.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Farfetch, site de revenda de luxo, a gravata da Ferragamo custa R$ 1.450 e é feita na Itália, 100% em seda.

Vale lembrar que nessa terça foi celebrado o Dia do Médico Veterinário, o que pode explicar a escolha pela gravata estampada.

Veja a gravata:

A gravata de Alexandre de Moraes | Foto: Rosinei Coutinho | STF

Julgamento

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado foi tomado na manhã desta quarta-feira, 10, com a leitura do voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Como já antecipado pelo próprio magistrado, ele apresentará divergência ao voto do ministro Moraes, relator do caso, que votou para condenar o ex-mandatário pela trama golpista. O placar para a condenação é de 2 a 0.

Fux, por sua vez, era considerado como uma esperança dos bolsonaristas para reverter a condenação. Mas, caso vote favorável, a Primeira Turma formará maioria entre os cinco ministros e condenará o ex-presidente e os demais réus pela tentativa de golpe.

Após a apresentação do voto do magistrado, será a vez da ministra Cármen Lúcia apresentar o seu voto sobre o caso. A tendência é que a magistrada acompanhe o voto do relator, assim como fez o ministro Flávio Dino.

Por fim, restará apenas Cristiano Zanin, presidente do colegiado apresentar o seu voto.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.