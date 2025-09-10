Lorena Maria faz ‘pix errado’ e perde valor exorbitante; saiba quanto

Lorena Maria contou detalhes do caso - Foto: Reprodução | Instagram

Lorena Maria passou por um perrengue nesta quarta-feira, 10. A influenciadora digital se confundiu e fez um pix errado, depositando uma quantia exorbitante na conta de outra pessoas que não conhecia.

“Bom dia para quem fez um pix de 4k errado…”, escreveu ela em seu perfil no Instagram, afirmando que mandou quatro mil reais para um desconhecido. Desesperada, a mãe do filho de MC Daniel contou que entrou em contato com o rapaz para recuperar o valor.

Apesar do susto, a história teve um final feliz e a jovem conseguiu a quantia de volta sem problemas. Como forma de recompensa, ela resolveu dar mil reais ao rapaz de presente, elogiando a honestidade dele.

“Amém! Devolveu e dei 1k para abençoar”, escreveu ela ao mostrar a conversa privada com ele. Nas mensagens, é possível notar que o rapaz ficou surpreso com a atitude da famosa.

“Que isso, cara, tá falando sério?”, perguntou ele. “Tô falando sério irmão, você merece”, disparou Lorena. “Cara, vou te falar. Ontem dormi pensando como eu ia pagar a fatura do meu cartão, porque minha moto foi furtada dia 18 do mês passado”, confessou ele.