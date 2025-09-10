Mart’nália chama atenção ao celebrar aniversário com bolo de órgão genital

A cantora viralizou na web - Foto: Reprodução | Instagram

Mart'nália celebrou seus 60 anos de uma forma pra lá de inusitada no último domingo, 7. A cantora fez uma festa privada para amigos e familiares na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, mas um detalhe da decoração chamou atenção dos convidados e do público.

O bolo de aniversário escolhido pela artista tinha o formato de uma vagina, órgão genital feminino. O doce foi um presente do amigo dela, Evandro Rius, e foi feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho.

O registro da sobremesa acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas e amigos da famosa, que se divertiram com a situação. “Xupo até o caroço”, disparou uma. “Adoro”, disse outra.

Presença ilustre

A festa intimista também contou com a presença ilustre do cantor Martinho da Vila, ícone do samba e pai da cantora. O artista chegou a fazer uma publicação em seu perfil do Instagram sobre o dia especial da herdeira.

“Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”, escreveu ele na legenda da publicação, em que aparece abraçado com a famosa. Nos comentários, fãs da dupla desejaram boas vibrações para a artista.

“Vida longa e muita inspiração sempre”, escreveu um. “T'Nalia é Luz . Feliz Aniversário”, afirmou outra. “Feliz Aniversário minha Querida!!!! Muita Saúde!!!!! Felicidades Sempre!!!”, reforçou uma terceira.