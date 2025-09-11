Novo affair? Bruna Marquezine é vista com ex-namorado milionário de Jade Picon

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parece que a atrizBruna Marquezine está aproveitando bastante a sua vida de solteira. Depois que o relacionamento dela com João Guilherme chegou ao fim, ela já teve um suposto affair com o jovem galã Danilo Mesquita e agora já tem uma nova pessoa no radar dela.

Marquezine foi flagrada ao lado do jovem empresário Álan Faria Bissoli, um dos organizadores do after que repercutiu no último domingo, 7, após os shows do The Town, em São Paulo. A famosa curtiu o evento, que teve uma apresentação exclusiva de Travis Scott, com o suposto novo affair.

Vale pontuar que Bissoli tem outras famosas no seu currículo. Em julho do ano passado, por exemplo, ele teve seu nome ligado ao da ex-BBB Jade Picon. Os dois fizeram uma viagem juntos, com amigos, para os Lençóis Maranhenses. Jade também namorou João Guilherme.

Álan Bissoli e Jade Picon | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já em 2022, o rapaz namorou Isis Valverde, após uma viagem à Grécia, quando os dois surgiram de mãos dadas em uma foto postada pelo filho de Faustão, um dos melhores amigos de Álan.

Álan Bissoli e Isis Valverde | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na época, o casal foi ainda para a Sardenha, na Itália, e para a França, aproveitando o verão europeu. O namoro não durou muito e no fim de 2022, Marina Morena, apresentou Isis e Marcus Buaiz, que estão casados atualmente.

Quem é Álan Bissoli?

Álan Bissoli | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Álan Bissoli é um milionário herdeiro de uma empresa de mineração, além de ser sócio de uma empresa de consultoria e gestão e outra de imóveis. Ele mora em Belo Horizonte para ajudar nos negócios da família, mas nasceu na cidade de Divinópolis.

Ele é filho de Márcio Bissoli, morto em 2018 após um acidente de helicóptero.