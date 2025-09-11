ALERTA
Confissão de Rosiane Pinheiro sobre falta de libido gera alerta médico
Dançarina revelou que ficou quase um ano sem fazer sexo
Por Franciely Gomes
Rosiane Pinheiro deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma confissão sobre os efeitos da menopausa em sua vida. Aos 51 anos, a dançarina contou que passou quase um ano sem sexo, devido a baixa libido, realizando uma reposição hormonal para recuperar o desejo.
“Eu vivia cansada, sem ânimo pra nada, com a autoestima baixa, tudo me deixava nervosa, vivia com ódio de tudo e todos. Minha libido era nenhuma. Não tinha mais vontade de nada, nenhum desejo ou prazer. Eu fiquei quase um ano sem sexo”, disse ela, em entrevista ao jornal EXTRA.
A famosa ainda confessou que a falta de libido chegou a afetar seu relacionamento com o ator Jonathan Azevedo, conhecido pelo personagem Sabiá, na novela A Força do Querer, da TV Globo. “Oito meses sem transar. Depois da reposição, tudo mudou”, completou ela.
A declaração acabou gerando um alerta médico para as mulheres que estão passando pelo mesmo e não conseguem identificar os sintomas. Em entrevista ao Portal A TARDE, a Dra. Tatiane Boute, ginecologista do Grupo Fleury revelou os principais sinais de alerta.
Ela afirmou que o caso deve ser investigado se a falta de libido seguir por meses. “Quando ela é persistente (dura meses), causando sofrimento, angústia ou atrapalhando o relacionamento”, disse.
Ela ainda listou os fatores externos que podem influenciar nesta queda brusca. “Estresse, cansaço, sobrecarga mental, falta de tempo, baixa autoestima, problemas no relacionamento, sintomas de ansiedade e depressão e até questões físicas como baixa ferritina podem interferir na libido”, explicou.
Reposição hormonal ajuda?
Sobre a reposição hormonal, a Dra. Tatiane Boute afirmou que pode ajudar, mas não é garantia de que a libido voltará da mesma maneira, pois outros fatores externos podem influenciar a rotina da paciente.
“Na transição menopausal ou na pós-menopausa, a reposição com estrogênio e, em alguns casos, testosterona, pode ajudar. Mas nem sempre é a solução, porque outros fatores como qualidade do relacionamento e estilo de vida também contam”, afirmou.
A ginecologista ainda destacou os riscos e efeitos colaterais mais comuns da terapia hormonal. “O estrogênio pode causar inchaço, dor nas mamas, sangramento irregular e, se usado via oral, aumentar risco de trombose”, alertou.
“Já a progesterona pode dar sonolência, retenção de líquidos e alteração de humor. Por isso, sempre precisa de indicação e acompanhamento médico, para ser feita de forma individualizada, personalizada, ajustando a melhor formulação, via de administração e dosagem”, completou.
Por fim, a profissional indicou alternativas naturais que podem garantir o mesmo efeito. “Alguns fitoterápicos podem ajudar em sintomas gerais e no bem-estar sexual, mas a resposta varia para cada caso e a qualidade dos estudos é limitada. Além disso, mudanças de estilo de vida (prática de exercícios, ter um sono reparador, manejo do estresse) e terapia sexual são grandes aliados”, concluiu.
