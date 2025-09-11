Zé Felipe faz confissão e levanta suspeitas de romance com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela estão vivendo um romance discreto - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o romance de Zé Felipe e Ana Castela está ficando sério. Após serem flagrados em clima íntimo nas últimas semanas, o cantor resolveu fazer uma declaração polêmica em seu show na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no último domingo, 7.

Na ocasião, o artista convidou um fã para subir ao palco, que surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. Após a declaração de amor, o rapaz questionou o sertanejo sobre a preferência dele com relação a mulheres.

“A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?”, disparou o rapaz, fazendo menção a sua noiva e a influenciadora Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe. Entretanto, o famoso deu uma resposta surpreendente. “Eu gosto de morena”, disparou ele, levando o público ao delírio.

O vídeo do Zé Felipe falando que prefere a morena do que a loira. KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vf18yELcKv — Sah. (@saahcomenta) September 10, 2025

Apesar de não ter citado nomes, a declaração foi o suficiente para internautas associarem a cantora Ana Castela, que é morena e tem sido vista com frequência ao lado dele.

Romance escondido

Um dos flagras mais recentes do casal foi neste fim de semana, onde Zé Felipe apareceu no fundo de um vídeo publicado por um amigo de Ana Castela. No registro, o rapaz aparece ao lado da boiadeira durante uma resenha com os amigos dela.

Fontes revelaram que o famoso passou o domingo em Londrina e, no dia seguinte, retornou a Goiânia para celebrar o aniversário de um ano de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Virginia.