ROMANCE
Namorando? Zé Felipe e Ana Castela são expostos em vídeo
Cantor surgiu em gravação com Labubu na casa da boiadeira, em Londrina, e rumores de romance voltaram a agitar os fãs
Por Beatriz Santos
Os rumores de romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força após um deslize de uma amiga da cantora neste domingo, 7. Em vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo apareceu na casa da família da boiadeira, em Londrina (PR), enquanto a amiga mostrava um Labubu, presente dado por Ana.
Sem registros oficiais publicados pela dupla, a gravação foi suficiente para levantar especulações. Durante a filmagem, Zé Felipe aparece ao fundo, próximo da voz de Solteiro Forçado. O cantor passou o domingo em Londrina e, no dia seguinte, retornou a Goiânia para celebrar o aniversário de um ano do filho, José Leonardo.
Leia Também:
Brincadeiras e rumores antigos
Ao ser questionada sobre o sertanejo, Ana Castela já havia ironizado a situação em interações com fãs. “E o Zé tem espaço no seu coração?”, perguntou um seguidor. “Apaga, tem como apagar?”, respondeu a cantora, entre risadas.
Essa não é a primeira vez que ela brinca sobre o assunto. Em outra ocasião, gravou um vídeo ao lado do cantor e de Odorico Reis, seu amigo, dizendo que era ele quem estaria “ficando” com Zé.
Os boatos não são recentes: os dois já viajaram juntos para a Disney, em Orlando (EUA), gravaram a parceria musical 'Só Quero Você' e chegaram a aparecer de mãos dadas no palco.
Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, quando terminou o casamento com Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1. Já Ana encerrou, no fim de 2024, seu relacionamento com o também cantor Gustavo Mioto, após idas e vindas iniciadas em junho de 2023.
Veja o vídeo publicado por amiga de Ana Castela:
🚨FAMOSOS: Zé Felipe aparece em vídeo durante churrasco na casa da família da Ana Castela, em Londrina. pic.twitter.com/fiAp1jzGiy— CHOQUEI (@choquei) September 9, 2025
