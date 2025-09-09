Namorando? Zé Felipe e Ana Castela são expostos em vídeo

Rumores de romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força - Foto: Reprodução | Instagram

Os rumores de romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força após um deslize de uma amiga da cantora neste domingo, 7. Em vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo apareceu na casa da família da boiadeira, em Londrina (PR), enquanto a amiga mostrava um Labubu, presente dado por Ana.

Sem registros oficiais publicados pela dupla, a gravação foi suficiente para levantar especulações. Durante a filmagem, Zé Felipe aparece ao fundo, próximo da voz de Solteiro Forçado. O cantor passou o domingo em Londrina e, no dia seguinte, retornou a Goiânia para celebrar o aniversário de um ano do filho, José Leonardo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Brincadeiras e rumores antigos

Ao ser questionada sobre o sertanejo, Ana Castela já havia ironizado a situação em interações com fãs. “E o Zé tem espaço no seu coração?”, perguntou um seguidor. “Apaga, tem como apagar?”, respondeu a cantora, entre risadas.

Essa não é a primeira vez que ela brinca sobre o assunto. Em outra ocasião, gravou um vídeo ao lado do cantor e de Odorico Reis, seu amigo, dizendo que era ele quem estaria “ficando” com Zé.

Os boatos não são recentes: os dois já viajaram juntos para a Disney, em Orlando (EUA), gravaram a parceria musical 'Só Quero Você' e chegaram a aparecer de mãos dadas no palco.

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, quando terminou o casamento com Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1. Já Ana encerrou, no fim de 2024, seu relacionamento com o também cantor Gustavo Mioto, após idas e vindas iniciadas em junho de 2023.

Veja o vídeo publicado por amiga de Ana Castela: