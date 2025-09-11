Luiz Fux usa peruca ou faz implante? Descubra o segredo do ministro

Luiz Fux - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome do ministroLuiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado na quarta-feira, 10. Um dos motivos da repercussão foi o cabelo de Fux.

Os debates, memes e piadas a respeito dos fios do ministro não são de agora. E uma dúvida sempre surge quando esse assunto volta a repercutir: Fux usa peruca ou faz implante?

Fux já admitiu ter recorrido a procedimentos estéticos para cuidar da aparência. Em 2012, um ano após sua chegada ao STF, ele revelou que já fez implante. A declaração foi dada à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Na oportunidade, ele disse que é vaidoso e mencionou a ideia de fazer plástica para retirar bolsas sob os olhos, a rotina de exercícios físicos, treinos de jiu-jítsu e o hábito de tomar diariamente suco verde.

Apesar das especulações a respeito do uso de peruca, Luiz Fux nunca comentou publicamente os boatos.