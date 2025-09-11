Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Luiz Fux usa peruca ou faz implante? Descubra o segredo do ministro

Fux virou meme e piada nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/09/2025 - 12:39 h
Luiz Fux
Luiz Fux -

O nome do ministroLuiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado na quarta-feira, 10. Um dos motivos da repercussão foi o cabelo de Fux.

Os debates, memes e piadas a respeito dos fios do ministro não são de agora. E uma dúvida sempre surge quando esse assunto volta a repercutir: Fux usa peruca ou faz implante?

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fux já admitiu ter recorrido a procedimentos estéticos para cuidar da aparência. Em 2012, um ano após sua chegada ao STF, ele revelou que já fez implante. A declaração foi dada à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Leia Também:

Dino provoca Fux sobre 'dormida' em ato bolsonarista de 2021
Fux acolheu tese da defesa, diz advogado de Bolsonaro
Fux entra em contradição ao absolver réus da trama golpista

Na oportunidade, ele disse que é vaidoso e mencionou a ideia de fazer plástica para retirar bolsas sob os olhos, a rotina de exercícios físicos, treinos de jiu-jítsu e o hábito de tomar diariamente suco verde.

Apesar das especulações a respeito do uso de peruca, Luiz Fux nunca comentou publicamente os boatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luiz fux

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Luiz Fux
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Luiz Fux
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Luiz Fux
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x