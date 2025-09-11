Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SINCERA

Anitta rebate críticas sobre aparência: “Se eu quiser, viro o Fofão”

A cantora se irritou com a quantidade de comentários sobre seu novo rosto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/09/2025 - 15:45 h
Anitta mudou drasticamente o rosto
Anitta mudou drasticamente o rosto -

Anitta perdeu a paciência com os comentários sobre sua aparência, após realizar um novo procedimento estético no rosto. A cantora abriu uma live em seu perfil do Instagram, em colaboração com um fã-clube, e afirmou que as pessoas deveriam se importar menos com o que ela faz ou deixa de fazer no corpo.

“Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol (da saga Senhor dos Anéis) ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, disparou a artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o vídeo do momento:

Mudanças no rosto

Vale lembrar que Anitta já havia comentado anteriormente sobre as mudanças em sua aparência, destacando que não entendia o sensacionalismo da mídia em torno do assunto.

“Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada”, disse ela.

A famosa ainda alegou que sempre mexeu no rosto, a fim de melhorar a aparência. “Decidi aparecer nos stories para não ficar essa tensão no ar de que eu estava desfigurada e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume”, reforçou.

Leia Também:

Confissão de Rosiane Pinheiro sobre falta de libido gera alerta médico
Luiz Fux usa peruca ou faz implante? Descubra o segredo do ministro
Zé Felipe faz confissão e levanta suspeitas de romance com Ana Castela

“Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém, nem percebeu e nem se falou sobre isso e tá tudo certo”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta Plásticas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x