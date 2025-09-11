Anitta rebate críticas sobre aparência: “Se eu quiser, viro o Fofão”

Anitta mudou drasticamente o rosto - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta perdeu a paciência com os comentários sobre sua aparência, após realizar um novo procedimento estético no rosto. A cantora abriu uma live em seu perfil do Instagram, em colaboração com um fã-clube, e afirmou que as pessoas deveriam se importar menos com o que ela faz ou deixa de fazer no corpo.

“Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol (da saga Senhor dos Anéis) ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, disparou a artista.

Confira o vídeo do momento:

🚨FAMOSOS: Anitta rebate críticas após internautas falarem da aparência dela: “Eu faço o que eu quiser com a minha cara e com meu corpo. Se eu quiser virar o fofão eu viro”. pic.twitter.com/urP9BmjrHk — CHOQUEI (@choquei) September 10, 2025

Mudanças no rosto

Vale lembrar que Anitta já havia comentado anteriormente sobre as mudanças em sua aparência, destacando que não entendia o sensacionalismo da mídia em torno do assunto.

“Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada”, disse ela.

A famosa ainda alegou que sempre mexeu no rosto, a fim de melhorar a aparência. “Decidi aparecer nos stories para não ficar essa tensão no ar de que eu estava desfigurada e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume”, reforçou.

“Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém, nem percebeu e nem se falou sobre isso e tá tudo certo”, completou.