POLÊMICA

Maíra Cardi diz que filha de 6 anos toma banho com o padrasto; entenda

Influenciadora se posiciona após vídeo do marido brincando com a enteada viralizar e dividir opiniões na web

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/09/2025 - 18:43 h
Maíra Cardi defendeu o marido e esclareceu o contexto
-

Um vídeo íntimo da rotina familiar de Maíra Cardi e Thiago Nigro desencadeou uma onda de críticas nas redes sociais. Nas imagens, publicadas por Maíra nos stories nesta terça-feira, 9, Thiago aparece de cueca, oferecendo sais de banho e esponjas para Sophia, de seis anos, filha da influenciadora com Arthur Aguiar, escolher enquanto corre despida pelo banheiro.

A gravação rapidamente gerou debate e indignação entre internautas, que acusaram o investidor de ultrapassar limites com a enteada.

“Um padrasto de cueca branca trancado mais de 1h na banheira com uma criança não é ‘rotina de banho’, é ultrapassar todos os limites. Isso não tem nada de fofo nem de normal. Se quer diversão, que seja ao menos na piscina, nunca numa cena dessas”, escreveu uma seguidora.

Outra completou: “Já acho patético pai tomando banho com filha, quem dirá padrasto”.

Maíra Cardi explica contexto do vídeo

Diante da repercussão, Maíra Cardi defendeu o marido e esclareceu o contexto. “Ontem postei um vídeo mostrando as esponjas e os sais de banho das brincadeiras de rotina do Thiago e da Sophia. Além disso, mostrei as danças e elogiei o pique dele, que mesmo chegando cansado depois de um dia inteiro de trabalho, ainda encontra energia para brincar! Afinal, TODA criança ama brincar na banheira”, disse.

A influenciadora destacou que o episódio foi interpretado de forma equivocada, como uma tentativa de sexualizar um momento familiar. “Não devemos deixar de criar memórias importantes entre nossos filhos e suas famílias. Não podemos viver como se o normal fosse ser doente”, afirmou.

Segundo Maíra, o momento não envolveu cuidados de higiene, mas sim brincadeiras lúdicas.

“Pais adotivos não podem dar banho em seus filhos? Vale lembrar que o Thiago nunca deu banho na Sophia: eles apenas brincam na banheira. Isso poderia acontecer em uma piscina ou no mar, mas como em São Paulo faz frio, geralmente acontece na banheira. Depois da brincadeira, ela toma banho comigo e, ainda assim, já se lava sozinha”, explicou.

O vídeo mostrou Thiago oferecendo sais, esponjas e músicas para Sophia escolher, enquanto a criança pedia para ele dançar. Em poucos segundos capturados, o investidor chegou a fazer alguns passos dentro do box, divertindo-se com a enteada.

Influenciadora rebate críticas e fala sobre traumas

Maíra Cardi concluiu seu posicionamento ressaltando que não quer reproduzir amargura com base em experiências traumáticas do passado.

“Já levantei muitas bandeiras para que mamães estejam atentas e suas filhas não passem pelo que eu passei. Mas meus traumas não podem me transformar em um ser humano amargo, que priva seus filhos de viverem experiências normais e felizes da infância. Uma grande pena estarmos vivendo um mundo tão doentio e nossos filhos pagarem as consequências de tudo isso”, finalizou.

x