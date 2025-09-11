A dieta curiosa de Mariah Carey: dois ingredientes e só alimentos roxos

Artista comentou sobre sua dieta - Foto: Reprodução| Getty images

A cantora Mariah Carey, famosa por seus sucessos natalinos, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 11, para se apresentar no The Town, em São Paulo, e em Belém, pela Amazônia Live. Conhecida por seu corpo bem valorizado, a artista já comentou que isso se deve, em parte, à sua alimentação.

Em 2016, durante sua participação no programa 'E! News', enquanto produzia o reality show Mariah's World, a cantora revelou quais alimentos não podem faltar em sua dieta diária.

“Minha dieta é muito difícil, você odiaria. Tudo que eu como é salmão norueguês e alcaparras, todos os dias”, afirmou.

Mariah explicou que prioriza proteínas em sua alimentação: “Estou falando sério. Tento ficar só com as proteínas. É o pior”, completou.

Dieta do roxo

Além disso, Mariah já seguiu a chamada “dieta do roxo” para perder alguns quilos após a gravidez de seus filhos Monroe e Moroccan, fruto do relacionamento com Kanye West.

A dieta consiste em consumir apenas alimentos lilás durante alguns dias da semana, aproveitando suas propriedades antioxidantes e potenciais benefícios à saúde.

Segundo uma fonte próxima, a cantora se dedicou à dieta: “Mariah entrou de cabeça na nova dieta. Durante três dias por semana, ela só come alimentos roxos e já está amando os resultados.”

Vale destacar que, apesar dos resultados da dieta, especialistas recomendam uma alimentação balanceada e colorida, sempre com acompanhamento profissional.