Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

A dieta curiosa de Mariah Carey: dois ingredientes e só alimentos roxos

Cantora desembarcou no Brasil para se apresentar no The Town, em São Paulo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/09/2025 - 18:34 h | Atualizada em 11/09/2025 - 18:46
Artista comentou sobre sua dieta
Artista comentou sobre sua dieta -

A cantora Mariah Carey, famosa por seus sucessos natalinos, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 11, para se apresentar no The Town, em São Paulo, e em Belém, pela Amazônia Live. Conhecida por seu corpo bem valorizado, a artista já comentou que isso se deve, em parte, à sua alimentação.

Em 2016, durante sua participação no programa 'E! News', enquanto produzia o reality show Mariah's World, a cantora revelou quais alimentos não podem faltar em sua dieta diária.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Minha dieta é muito difícil, você odiaria. Tudo que eu como é salmão norueguês e alcaparras, todos os dias”, afirmou.

Mariah explicou que prioriza proteínas em sua alimentação: “Estou falando sério. Tento ficar só com as proteínas. É o pior”, completou.

Leia Também:

Artistas celebram condenação de Bolsonaro nas redes sociais
Lucas Jagger faz críticas e diz ter vergonha da direita brasileira
O que aconteceu com Oruam? Justiça toma decisão sobre liberdade do rapper

Dieta do roxo

Além disso, Mariah já seguiu a chamada “dieta do roxo” para perder alguns quilos após a gravidez de seus filhos Monroe e Moroccan, fruto do relacionamento com Kanye West.

A dieta consiste em consumir apenas alimentos lilás durante alguns dias da semana, aproveitando suas propriedades antioxidantes e potenciais benefícios à saúde.

Segundo uma fonte próxima, a cantora se dedicou à dieta: “Mariah entrou de cabeça na nova dieta. Durante três dias por semana, ela só come alimentos roxos e já está amando os resultados.”

Vale destacar que, apesar dos resultados da dieta, especialistas recomendam uma alimentação balanceada e colorida, sempre com acompanhamento profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famoso Mariah Carey

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artista comentou sobre sua dieta
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Artista comentou sobre sua dieta
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Artista comentou sobre sua dieta
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Artista comentou sobre sua dieta
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x