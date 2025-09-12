Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO DE JUSTIÇA

STJ toma decisão sobre polêmica entre Eduardo Costa e Fernanda Lima

Eduardo Costa foi condenado por difamação contra Fernanda Lima

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/09/2025 - 8:07 h
Eduardo Costa e Fernanda Lima
Eduardo Costa e Fernanda Lima -

O recurso da defesa de Eduardo Costa que pedia a transferência da prestação de serviços comunitários do Rio de Janeiro para Minas Gerais foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O sertanejo foi condenado por difamação contra Fernanda Lima.

Vale destacar que a decisão foi baseada no princípio da supressão de instância. Isso quer dizer que a tese principal ainda não foi analisada pela Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a defesa do artista, a exigência de deslocamento semanal configura “constrangimento ilegal e desproporcional”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida”, disse o STJ.

Sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, a sexta do STJ entendeu que a defesa do músico já havia entrado com um pedido com o mesmo objetivo. O recurso foi negado por unanimidade.

Leia Também:

Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: “Zombados"
Cantor denuncia agressão de produtor ligado a Eduardo Costa
Eduardo Costa surge completamente careca e decide revelar o motivo

“A defesa busca que os serviços sejam prestados por Eduardo em seu domicílio, fator que não altera em nada o cumprimento e sequer altera o juízo da execução de pena”, disse a defesa de Eduardo Costa.

Os argumentos apresentados até o momento não convenceram a juíza Maria Tereza Donatti. Para os advogados, a realização do trabalho, na capital fluminense, poderia comprometer o sustento da família. A juíza chamou o argumento de cômico em decisão publicada no dia 14 de fevereiro.

“Nenhum dos argumentos apontados pela defesa se sustenta e chega a ser risível a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços comprometeria a subsistência do apenado e de sua família”, disse a juíza Maria Tereza Donatti.

Relembre o caso

A polêmica envolvendo Fernanda Lima e Eduardo Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora no programa ‘Amor & Sexo’, da TV Globo.

Na ocasião, Eduardo chamou Fernanda de “imbecil”, afirmou que o programa comandado por ela era “esquerdista” e “destinado a bandidos e maconheiros”, além de sugerir que Fernanda se utilizava de “mamata” na emissora.

Depois, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora e admitiu ter sido um “babaca” pelas ofensas proferidas. O músico foi condenado a prestação de serviços comunitários. À época, o cantor recorreu da sentença, chegando a apelar para o STF, mas sem sucesso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebridades Eduardo Costa famosos Fernanda Lima justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Costa e Fernanda Lima
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Eduardo Costa e Fernanda Lima
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Eduardo Costa e Fernanda Lima
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Eduardo Costa e Fernanda Lima
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x