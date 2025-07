Cantor denuncia agressão de produtor ligado a Eduardo Costa

O cantor não estava presente no momento da agressão - Foto: Reprodução | Instagram

Eduardo Costa teve seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. O cantor Erick Lins fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 19, para denunciar que foi agredido por um dos produtores do sertanejo logo depois de uma apresentação em Goianópolis, Goiás.

“Nota de repúdio: na noite de ontem [sexta-feira, 18/7], vivi um dos episódios mais tristes e humilhantes da minha vida de 20 anos dedicados à música. Após me apresentar no palco de Goianópolis (GO), abrindo o show do cantor Eduardo Costa — um artista que sempre admirei profundamente, como fã e como profissional — fui vítima de uma agressão covarde e inexplicável por parte de um de seus produtores”, disse ele.

O artista ainda contou estar acompanhado de seus familiares quando o episódio aconteceu. “Estava acompanhado da minha esposa e do meu filho, ambos também fãs do Eduardo. Com o coração aberto, me aproximei da equipe do cantor para tentar tirar uma foto ao lado da minha família, um registro simples, simbólico, que teria um significado enorme para todos nós”, afirmou.

“Fui tratado com hostilidade, arrogância e desprezo. E, sem nenhuma razão, acabei sendo agredido com um soco no rosto. Isso tudo aconteceu diante dos olhos da minha esposa e do meu filho. A dor física foi superada. Mas o impacto emocional de ser atacado assim, diante da minha própria família, é algo que não dá para explicar”, completou.

Denúncia

Em seu relato, Erick ainda reforçou que precisava usar sua voz para denunciar o ocorrido. Ele ressaltou que teme que outras pessoas passem pelo mesmo que ele passou ao tentar falar com o famoso.

“Não posso me calar. Essa violência gratuita precisa ser denunciada. Não se trata apenas de mim. Trata-se do respeito que todos nós — artistas, fãs, trabalhadores da música — merecemos. Trata-se de dignidade, de humanidade”, explicou.

“A música sertaneja nasceu nos alicerces do respeito, da humildade e da união. E é exatamente por isso que venho a público pedir mobilização. Peço que os fãs, os colegas de profissão, os veículos de imprensa e todos aqueles que valorizam a justiça, ajudem a ecoar essa mensagem”, solicitou.

Por fim, o cantor confessou que ninguém da equipe de Eduardo se pronunciou sobre o assunto. “Não por ego. Mas por consciência. Para que esse tipo de atitude jamais se repita. Até o presente momento ninguém da equipe do cantor se manifestou, por isso conto com o apoio de vocês, pois no momento o sentimento é de tristeza e revolta. Com indignação, dor e coragem”, concluiu.